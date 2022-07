Mejor después o quizá nunca

El asesor presidencial y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha afirmado que no existen condiciones para realizar en este momento una Asamblea Nacional Constituyente y que no es una prioridad del actual gobierno de Xiomara Castro. Dichas afirmaciones son una reacción a diversas declaraciones que han surgido en los últimos días respecto a ese tema.

Recordemos que la realización de una Asamblea Nacional Constituyente es dos cosas a la vez para la actual oposición política: un fantasma que recorre Honduras desde que se dieron los eventos políticos de 2009, que dieron como resultado la expulsión del país de Zelaya Rosales; y es a la vez una herramienta mediática y retórica para sembrar miedo en la población, por aquello del socialismo del siglo XXI.Yo decido creerle al actual gobierno, y en efecto, llegar a una instancia de tal magnitud en este momento sería quebrar al país.

Primero, como han apuntado algunos expertos, por el tema del presupuesto. Segundo porque, para que sea un proceso pacífico es necesario que quienes lo lideren tengan la total y plena confianza del pueblo, y no hay nadie con ese perfil ahora mismo.

Tercero, porque aún tenemos un país para todos dividido y con heridas abiertas, tan abiertas que aún están sangrantes.

Entiendo que la formulación de una nueva Carta Magna del país forme parte de la esencia política de Libertad y Refundación, sin embargo, pienso que no debe ser un imperativo sino un condicional. Es decir que se debe hacer solamente si se han hecho todos los esfuerzos para desarrollar al país con la actual Constitución de la República.

Ya lo he dicho en otras ocasiones, y no he sido el único en hacerlo. La realización de una Asamblea Nacional Constituyente no servirá de nada si no existe un principio ético en los ejecutores. Es decir que es probable que, aunque haya una nueva Constitución, libre de vicios, si sus ejecutores no están en la misma sintonía será un esfuerzo inútil.

Grande pero inútil.La idea de refundar por supuesto que es muy tentadora. Hasta las series de televisión o las películas les gusta comenzar de cero a veces, pero en este caso simplemente no es necesario.

Es posible que los cambios que necesita el país se puedan hacer desde una legislación más simple o desde el cambio de actitudes y conductas. Siendo amplio con los significados, esa es la refundación que Honduras necesita.En todo caso, como afirma Gabriel Negretto, el principio constitucionalista moderno dice que la legitimidad y la validez de los procesos constitutivos tiene su fundamento en haber sido autorizados, e incluso impulsados por los gobernados.

La pregunta es si hemos hecho esto los hondureños. Es cierto que una vez que el pueblo apoya en unas elecciones a un partido que propone la sustitución de una Constitución de alguna manera le da validez, pero a su vez esta debe proponerse de manera explícita y clara en su forma y contenido. Así que esta vez el pueblo hondureño no ha elegido tal cosa.

El mismo Zelaya Rosales ha dado a entender, en más de una ocasión, que tal cambio debe emanar del pueblo, esperamos que con un voto directo. Y que, además, cuando se dé, si el pueblo lo quiere y permite, este participe no solo eligiendo “sí” o “no” o eligiendo el órgano constituyente, sino con propuestas surgidas directamente de la sociedad civil. Que según entiendo también forma parte de la esencia de Libertad y Refundación.