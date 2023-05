Me gritaron, y fue horrible

El volumen es uno de los elementos paralingüísticos que nos ayudan a modular los mensajes. Con este podemos cambiar por completo el sentido de una frase u oración. Podemos darle con él un tono de confidencialidad, de amistad, de cotidianidad y, lamentablemente, de violencia, entre otros. De hecho, es uno de los recursos que más se utiliza en la violencia verbal y simbólica.

Claro, hay que distinguirlo del grito de emoción en la cancha o del grito eufórico que se escucha en los conciertos o cuando hemos recibido una gran noticia.Las personas que gritan para imponer su “autoridad” lo hacen porque carecen de recursos retóricos para modular su mensaje. Son, en general, personas muy pobres desde el punto de vista lingüístico, y evidentemente carentes de algunas competencias comunicativas.

Es una pena que la cultura del grito violento invada tantas dimensiones de nuestra vida. Comencemos el repaso por la casa. Se sabe que formar a los hijos no es una tarea fácil y que requiere de mucha paciencia y sabiduría, el problema es cuando los primeros responsables del ambiente familiar, que son papá y mamá, no saben gestionar sus emociones y recurren al grito y hasta el insulto. Los hijos también gritan, a veces por imitación de los padres, a veces por iniciativa propia y también es posible que lo hayan aprendido en otro ambiente. Pero es claro que gritar nunca resuelve nada, causa hondas heridas y hace más grandes los problemas. Es espantoso.

El grito, el mal grito invade también los centros de trabajo. A diferencia de la familia, creo que lo que no se sabe gestionar en este caso es el poder y la autoridad. Particularmente pienso que recibir órdenes o llamados de atención con gritos en el ambiente laboral es inconcebible. Existen las formas y los mecanismos para informar sobre algo que quizá no está funcionando. Igualmente, si sucede entre compañeros de trabajo. Las empresas e instituciones deben estar muy atentas a este tipo de conductas en sus colaboradores.

El ambiente laboral debe ser armonioso y sereno, no de hostigamiento y amenaza.De manera análoga, en los centros de estudio, los alumnos, en ocasiones, son víctimas de gritos de docentes y autoridades. De nuevo, la educación es un camino difícil, y si una persona no es capaz de gestionar ni las emociones ni la responsabilidad que tiene a su cargo, debería dedicarse a otra actividad, que no implique llevar su paciencia al límite.

La calle se ha convertido con los años en un espacio hostil. Los conductores con nula paciencia suelen insultar a gritos a las personas que, según sus criterios, no conducen bien o no andan bien por la calle. Comprendo que la falta de educación en el país es mucha, pero eso no justifica el maltrato hacia los conciudadanos.He sabido de personas que han recibido gritos incluso en lugares que solemos imaginar muy amigables como las iglesias. Pocos espacios sociales escapan a esta falta de respeto.

En términos generales gritar con violencia es una actividad de muy mal gusto, que no le veo otra solución más que la superación de cada individuo como ser humano a través del autoconocimiento y la educación. Como expliqué al principio, las personas que gritan producto de la mala gestión de la autoridad, el poder, las emociones y demás, lo único que hacen es evidenciar su pobreza como personas.