¿Más impuestos o más deuda?

Entre las 5 o 6 principales fuentes de financiamiento del gasto gubernamental, las dos principales indudablemente son los tributos y los recursos obtenidos mediante préstamos ya sea de fuentes externas o internas. Los ingresos por impuestos son la fuente primigenia y natural de financiamiento del accionar gubernamental.

La evidencia empírica e histórica de la economía internacional nos indica que los Estados más desarrollados y funcionales del mundo cobran los impuestos con base en sistemas tributarios progresivos, es decir, de acuerdo con la capacidad económica de los contribuyentes.

Por el contrario, los Estados que cobran impuestos regresivos suelen ser países subdesarrollados; además de recaudar menos, provocan efectos recesivos en la economía, resultando en crecimiento económico precario que a su vez genera empleo insuficiente y en consecuencia menos ingresos para los potenciales contribuyentes (refiriéndonos a la masa promedio) impidiendo la ampliación del mercado tan necesario en cualquier sistema económico contemporáneo más allá de su signo ideológico o de enfoque teórico.

Como si fuese poco lo dicho, sistemas tributarios regresivos van de la mano con países con mayor desigualdad y altos niveles de pobreza. No es necesario ningún “localizador satelital” ni ninguna otra alta tecnología para identificar la ubicación de Honduras al respecto. Pero claro, no todo se resuelve con cobrar y recaudar más impuestos aun siendo proporcionales o progresivos; Mucho del nivel de crecimiento y desarrollo está vinculado directamente al uso del dinero por parte de los gobiernos.

Los más “sofisticados” cerebros lo llaman la “calidad” del gasto público. Resulta entonces que en países como Honduras tenemos el gravísimo problema de un gasto gubernamental en gran cantidad pero con bajísima calidad. Demasiado gasto corriente, raquítica inversión pública, baja ejecución presupuestaria, poca eficiencia y mucha opacidad.

Una tormenta “perfecta” para no avanzar. Más de una terrible metáfora para describir una economía en esas difíciles condiciones: un pantano; un callejón sin salida; un páramo; un desierto; un fango; unas honduras; el país de “Anchuria” contada en el libro Cabbages and Kings (“Coles y reyes”) escrito por el estadounidense O. Henry, supuesto autor del término “banana republic” y otros epítetos. Retomando el punto, entre las administraciones Lobo y Hernández aumentaron los impuestos y endeudaron peligrosamente al país, en particular, Hernández condujo al país a un despeñadero de más impuestos y más endeudamiento público.

El saldo total pasó de US$ 8 millardos (ocho mil millones de dólares) al doble a enero de 2022. De cada lempira recaudado en los altos impuestos, se pasó de destinar cuatro (4) centavos a veinte (20) centavos solo para pagar los intereses ya fuese deuda interna o externa. El pago del servicio de la deuda (capital más intereses) pasó a imponerse como el principal rubro de gasto público y el saldo total de la deuda se elevó a más de la mitad de toda la esforzada producción nacional.

Entre tantas necedades, la tecnocracia insiste en afirmar que esa deuda es “sostenible”. Y así, llegó el nuevo gobierno con un gigantesco respaldo electoral, encabezado por vez primera por una mujer. La situación no ha cambiado en casi año y medio de administración.

No ha habido disminución de impuestos ni directos ni indirectos; ha seguido el incremento de la deuda tanto interna como externa; a tasas más bajas pero igual, más deuda. En suma, la deuda pública total viene de ser US$ 3.7 millardos en 2009 (L 70 millardos) hasta hoy, en US$ 17 millardos equivalentes a L 419 millardos.