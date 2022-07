Quienes hayan tenido la oportunidad de administrar una empresa, no tanto familiar, porque en estas se disculpan algunas fallas generales cometidas por algún miembro de la familia, que en el sector empresarial societario no se permiten, conocen a la perfección el cuento de los tres sobres, cuyo resumen es que un joven inexperto, carismático pero con muy poca capacidad reconocida, por esa suerte o albur, resultó escogido por los propietarios de una sociedad para jefear una industria de gran tamaño de la cual dependerían cientos de miles de familias en forma directa o indirecta pero que en las últimas dos décadas había sufrido los descalabros de malas y pésimas administraciones, así como de los estragos provocados por inundaciones, huracanes, sequías, pestes, inflaciones, recesiones económicas y, sobre todo, de una inestabilidad política perversamente provocada hasta por las mismas autoridades gubernamentales con las cuales simpatizaba una parte de los socios propietarios de la empresa.

El joven gerente, atemorizado internamente por la situación grave en que encontraba su nuevo reto, contrario a su acostumbrado y hermético ego, acudió en busca del consejo de un viejo pero sabio exadministrador de empresas; este no habló mucho, le entregó al joven tres sobres que decían: 1.- Échale la culpa a la administración anterior; 2.- Échale la culpa a los empleados que quedaron de la administración anterior y despídelos, 3.- Fracasaste, prepara tus propios tres sobres.

El flamante gerente procedió tal cual aconsejado y gastó grandes recursos y tiempo convenciendo a los propietarios de que, a los tres meses de ejercicio, la empresa no levantaba cabeza por la pésima administración anterior y así convenció a suficientes cabezas para seguir adelante; a los cinco meses, la crisis de la industria parecía indetenible, los proveedores no soltaban producto si no era pago adelantado y los bancos restringían o no concedían más créditos. Llegó el momento alrededor de los cinco meses de crisis creciente y funcionó el segundo sobre.

No obstante, los enormes recursos que la empresa debía comprometer para el pago de prestaciones laborales, el joven e inexperto gerente logró la autorización para el despido de los viejos empleados a riesgo de tener que contratar más inexpertos para el delicado proceso de restauración de la empresa.

Pronto llegaría el punto de desesperación administrativa, el personal dejó de percibir a tiempo sus sagrados emolumentos, se dejaron de pagar los servicios de salud, previsión social, proveedores, impuestos y demás obligaciones. Los clientes empezaron a reclamar mejor atención de la empresa y los rumores de huelga generalizada se hacían más audibles los pasillos de las oficinas y planteles industriales.

Llegó el momento de abrir el tercer sobre que aconsejaba: “Fracasaste, prepara tus tres sobres”. Este, obviamente, es un cuento más de camino real, cualquier similitud con algunas situaciones que se están dando en niveles empresariales públicos o privados es pura coincidencia. Eso sí, mucho cuidado en llegar al último paso de este vía crucis empresarial más temprano que tarde, los socios propietarios crucifican al más pintado.