Los parásitos políticos

La ex primera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher expresó en algún momento de su carrera política un pensamiento indicando que ”no olvidemos nunca esta verdad fundamental: el Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, solo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, solo hay dinero de los contribuyentes”.

Lo anterior es una realidad y debemos estar conscientes de que los recursos que manejan los funcionarios públicos son los que el Estado recibe de los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos. Los recursos que se reciben por endeudamiento también tendrán que ser pagados a los acreedores con recursos de la misma fuente: los contribuyentes.

Adicional a lo anterior, también tenemos que traer a colación el termino de “parásito”, el cual es definido como un ser vivo que de manera temporal o permanente vive a expensas de otro organismo de distinta especie, que es el huésped, obteniendo de este nutrición y morada, con el riesgo de producirle daño y con el que tiene una dependencia obligada y unilateral. Los parásitos tienen como característica su capacidad de resistir a los factores adversos para asegurar su permanencia y mantener su poder infectante.

Entonces, siguiendo los conceptos anteriores podemos deducir que muchos políticos se convierten en parásitos para vivir de los recursos que aportan los ciudadanos y que, para mantener su statu quo están dispuestos a recurrir a cualquier artimaña, sacrificando incluso la vida de los que pongan en riesgo el logro de sus objetivos.

Sin embargo, como lo manifiesta Maximilian Karl Emil Weber, un sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, siempre es posible encontrar una diferenciación entre (a) los ciudadanos que se dedican a la política tratando de hacer el bien a la colectividad y comportándose en tal forma que conservan su conciencia tranquila, y (b) aquellos sin escrúpulos que viven de la política y que están dispuestos a cualquier cosa para lograr sus objetivos económicos y por mantener su estatus el mayor tiempo posible.

Los vividores de la política generalmente se corrompen sin disimulo, se enquistan en el poder, buscando obtener su botín anhelado como ser acceso a los recursos públicos como si fueran de ellos o a un cargo de embajador, ministro, diputado, asesor, etc., y en ningún momento, aunque así lo manifiesten en alta voz, tienen la intención de trabajar para mejorar las condiciones económicas y sociales del pueblo.

Los ciudadanos, independientemente de sus preferencias políticas, deben estar conscientes de la existencia de este tipo de parásitos políticos al momento de emitir su voto. Pero no solo eso, todos deben estar alertas y dispuestos a exigir los cambios y transformaciones para que exista un marco institucional donde impere y se aplique la ley a los que la violen y se logre el uso transparente y focalizado de los recursos que se les han confiado. Los gobiernos son temporales y todos debemos luchar por mejorar las condiciones de vida de los miles de ciudadanos que viven en precariedad y cuya única opción es migrar de nuestro país, arriesgando su vida.