Los palestinos también son hijos de Dios

Cuando los europeos descubrieron América, se preguntaban si sus pobladores tenían alma, este dilema empezó a tener un nuevo giro después de un siglo, cuando algunos religiosos -encabezados por Bartolomé de las Casas- abrieron una discusión que concluiría con la declaración del papa Pablo lll en 1537 bajo la bula Sublimis Deus donde se reconocía, oficialmente, la naturaleza racional de los indios. Con esto se advertía la necesidad de cristianizarlos, y en forma declarativa, a respetarles sus derechos.

Los españoles en su lucha contra los independentistas cubanos en la segunda mitad del siglo XIX “descubrieron”, cuando los negros y mulatos eran heridos o muertos en combate, que los mismos tenían sangre al igual que los blancos.

Todavía está vigente el interés de explicar las guerras y el dominio imperial bajo viejos conceptos de civilización vs. barbarie o la separación que se hace entre el bien y el mal. En los últimos conflictos bélicos que Estados Unidos ha llevado a cabo en el Medio Oriente, la propaganda oficial ha estado orientada a explicar que la intervención tenía el propósito de ayudar a esos pueblos a construir la democracia, democracia que se inspirara en los valores y tradiciones de las grandes potencias. Al final, lo que Estados Unidos dejó en esas naciones fue una mayor violencia y naciones fraccionadas, desde el punto de vista geográfico, político y religioso.

Un problema que se agudizó con la creación del Estado israelita en 1948 ha cobrado vigencia internacional en los últimos días, con el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas del Estado judío y el grupo Hamás. Los israelitas, de manera silenciosa y en algunos casos de forma violenta, se han ido apoderando de los territorios palestinos, a tal grado que hoy en día la llamada Franja de Gaza, de apenas 365 kilómetros cuadrados, tiene una población de 2.26 millones de habitantes. Los habitantes de la Franja de Gaza han vivido, en los últimos tiempos, como extranjeros en su propio territorio.

En el conflicto armado de estos últimos días han muerto, entre palestinos y judíos, más de cuatro mil personas y miles de heridos. A los palestinos les han cerrado todos los servicios públicos y se les ha ordenado una evacuación forzosa, lo que sumaría a la crisis humanitaria que ya vive la población.

En estas condiciones, se libra una guerra mediática. En América Latina y en otras partes del planeta escuchamos jornadas de oración, no en favor de la paz, más bien para que los israelitas, con apoyo de Estados Unidos, se impongan y consoliden su dominio sobre el pueblo palestino y su influencia en otros territorios árabes. Se ha hecho creer a ciertas iglesias, especialmente evangélicas, que los israelitas son un pueblo escogido de Dios.

Dios no tiene banderas aquí en la tierra ni en el cielo, Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, está en todas las culturas. “Dios no hace acepción de personas” (Hechos 10: 28,34-35). En el Nuevo Testamento, no hay pueblos escogidos, todos somos iguales y estamos sometidos al mismo plan de salvación. Sería una perversión que el mandamiento de “no matarás” excluyera a persona o nación alguna.