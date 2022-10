Los mercaderes del poder

En aquel tiempo, Jesús subió a Jerusalén, y encontró a los que vendían voluntades y cambiaban dinero, y haciendo de un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las mercancías; desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas y les dijo: “Quiten esto de aquí; no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio”. Dos siglos después, surge otro templo cimentado con las bases del pueblo: el Congreso Nacional (CN), recinto dorado y tapizado de secretos para traficar con el poder y sus pretensiones soberbias dentro del círculo legislativo y sus virtudes rastreras para erigirse en las más altas cúpulas de la corrupción política. He allí ese templo carcomido de tantas miserias humanas, de arquitectura futurista, pero fundido con viejas estructuras de impunidad para mantenerse en el placebo electoral, almidonado con dineros públicos. Y así se han mantenido por décadas, con sus estafas y chantajes, no importa el color de la bandera ni las corbatas desteñidas de moral, lo que sí importa es la destreza, el acecho, la voraz manera de moverse entre los pasillos para calcular los movimientos de hiena ante la presa de un país desangrado en los populismos y sus colmillos gastados de la mentira y el fraude.

En tiempo de elecciones de magistrados y fiscales, la caza es mayor, la habilidad de moverse es más fría y cegadora, ya sin guantes blancos; total, el escándalo del pataleo de una junta nominadora no pasará más allá de lo que sus compromisos leales al poder le permitan. Por esto, discípulos de aquel Jesús que sacó los mercaderes del templo se han reunido para recordarnos las palabras del papa Francisco, quien afirmó que “el corrupto se cree vencedor, se pavonea para menospreciar a los otros, no conoce la hermandad y la amistad, sino la complicidad y la enemistad. Es un proceso de muerte la comisión que se ha visto habitual en la sociedad y un mal más grande que el pecado y la peor plaga social, porque genera gravísimos problemas en crímenes que implican a todos”. Así pues, la Iglesia reflexiona con preocupación a la actual situación del país en manos de un “templo” de corrupción.

Los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras piden a los ciudadanos que a su vez exijan a los diputados escuchar la voz del pueblo. “Es necesario que, como ciudadanos, exijamos a nuestros representantes en el CN que deben escuchar la voz de la mayoría del pueblo, un ejercicio responsable y correcto de la justicia para que la elección no sea partidista”, manifestaron frente a la elección de la siguiente Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su Junta Nominadora en el CN. La Iglesia se enfrenta a la corrupción y su deformación del sistema político, que con sus arengas bufonas ha instrumentalizado a la gente, para distorsionar el papel de las instituciones representativas, y usarlas como mascotas políticas, para manipular la justicia ante la lucha contra la corrupción, pasando por encima de la legalidad y el funcionamiento correcto de los poderes de Estado y creando estructuras débiles e instituciones democráticas al servicio de mafias dictatoriales, traficantes del poder y caudillismos rurales. Por eso es oportuno y enérgico el llamado de la Iglesia, pero como este es un desierto degenerado de lambiscones y pandilleros de la moral y la política, es como predicar en un corral de bestias domesticadas para hacer lo que les dé la gana dentro del templo de la democracia.

Habrá que esperar que el pueblo en nombre de Jesús entre y los saque con el látigo de la cárcel, de la justicia y sacuda sus asquerosas monedas, propinas de la extorsión ideológica que los hace creer en otro dios, en otra iglesia y en otro país que no es ni será jamás Honduras.