Los hondureños bajo el asedio de la pobreza

El sábado de la semana recién pasada vimos una manifestación pública en el bulevar Suyapa la que fue promovida por el recién constituido Bloque de Oposición Ciudadana (BOC). La democracia necesita de una oposición crítica, más en una sociedad profundamente fraccionada por diferentes factores de naturaleza económica y política. Democracia no es uniformidad de pensamiento. Un buen gobierno se caracteriza por construir consensos, a pesar de las diferencias.

Desde luego, se requiere una oposición que actúe con objetivos claros y que respondan a las necesidades que los gobiernos, por desidia o incapacidad, no atienden. Uno de los problemas que tiene la oposición en este momento es no tener demandas programáticas, las exigencias se centran en aspectos de tipo ideológico. No es tarea fácil hacer oposición, si en el pasado, los que reclaman más participación y democracia, han hecho gobierno y no fueron capaces de impulsar acciones concretas en favor de una buena administración.

En estas condiciones, la lucha ideológica adquiera un matiz de relevancia. Se está frente a una campaña abiertamente anticomunista, con un contenido muy primitivo, como si los modelos económicos y sociales se pudieran exportar como una mercancía. Los marchistas no desperdiciaron la ocasión para lanzar sus consignas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que acusan de querer influir en la política gubernamental de la presidenta Castro. En una época donde se advierte claramente la crisis de los grandes relatos de la historia, incluyendo las teorías que le dieron sustento al capitalismo, no es nada inteligente levantar las banderas anticomunistas. La idea de proteger una democracia, que nunca hemos tenido, o de luchar contra un régimen, el comunismo, que como forma superior de desarrollo, nunca ha existido, es un engaño.

En la práctica, la situación que vive el país es grave. Seguimos consolidando, en el mundo, esos primeros lugares de atraso y miseria; todo lo cual se traduce en interminables y masivos procesos migratorios, donde no es extraño ver a unas madres con sus hijos arrastrados por el río Bravo que divide la frontera México y Estados Unidos. Una migración provocada por los altos niveles de pobreza. Son personas que salen de su país en busca de abrigo y alimentos que su patria no les facilitó. Somos, como han dicho muchos, una fábrica de producir pobres.

Si el pasado fue fatal, el presente es desilusionador. Todos creíamos que el gobierno que preside Xiomara Castro marcaría la diferencia. Sin desconocer que las enormes dificultades por las cuales atravesamos en la actualidad tiene raíces histórico-estructurales y en parte es la expresión de una situación económica signada por las contradicciones de un sistema económico altamente concentrador de riqueza, la situación se vuelve más compleja por la falta de políticas públicas que atajen o disminuyan los efectos de la crisis. La gobernante y su equipo deben salir de la zona de confort que genera el poder y al igual que se les pide a los ricos, compartir con los más necesitados los recursos a los cuales ellos tienen acceso.