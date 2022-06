Los cambios van y vienen

La vieja escuela donde la moral, la ética, honradez, veracidad, principios universales que hoy en día se están dejando atrás como si lo que vivimos bajo estas leyes universales somos anticuados, donde el respeto a los padres era la piedra de cimiento para forjar hogares de larga duración, donde el amor lo cubre todo en las buenas y malas situaciones, donde el brazo fraterno era un apoyo contra eventuales peleas de cipotes traviesos o compañerismo donde la picardía era un secreto inviolable porque todos para uno o todos o ninguno.

Ir a la escuela con cuadernos de papel estraza cocidos en casa y guardados en bolsones de tela de azulón o el que podía su bolsón de cuero con correas para colocarlo sobre los hombros, hacer las tareas mancomunadas donde los más inteligentes apoyaban a los débiles en las compresión de matemática o aprenderse de memoria tanto puerto, montaña, ríos, lagos del orbe entero, crecimos bajo manos un poco fuerte donde la disciplina era imperante y el jugar al aire libre o los paseos a pie a la campiña o los ríos de aguas transparentes. Eran días donde ir a la escuela a entender la sabiduría plasmada en libros usados por tantas manos y mentes abiertas al saber dado por “viejos” como Sócrates, Aristóteles, Platón, pensamientos que aún tienen vigencia o leer el libro sagrado donde la mente de Dios era una ley de talión o un Jesús amoroso haciéndonos perdonar a los que nos ofenden.

Izar la bandera, el acto cívico, los maestros; segundos padres, su voz, su palabra, su pensamiento era ley que competía con la de los padres ya que muchas veces hacíamos lo que el maestro o maestra nos habían inculcado en una pizarra verde y una tiza que se deshacía en sus trazos dejando las palabras supremas de vocales y consonantes dándonos un universo de leyendas, cuentos, biografías, historias, cálculo, geometría y valores morales escritos para ser introducidos en nuestro ser como principios de vida eterna.

Más nos convertimos en adultos, las facetas de vida se van dando lenta pero inexorablemente, aunque crecimos protegiendo la naturaleza, crecimos con el sentido de la responsabilidad donde el madrugar a efectuar tareas asignadas era un privilegio y aunque somnolientos ejecutábamos nuestras labores para después disfrutar una ducha de agua fría y un magro desayuno para luego ir a recibir el pan del saber, más esos principios de vida se fueron haciendo a un lado, los pensamientos tales: “yo no haré desvelar a mis hijos, no les quitaré el sueño, ellos tendrán lo que yo no tuve, tendrán una trabajadora doméstica para que no toque la escoba ni el trapeador, los mandados los hará otro pero no mi hijo o hija”, y crecieron y estos inculcaron que era preferible estar en las redes sociales que aprender de un libro, saborear las páginas cuyas tintas nos llevan por mundos desconocidos, porque el buscar en la Internet es más fácil, porque buscar un artículo es más sencillo porque están escritos en los volúmenes digitales y solo es copiar y pegar, y aunque no sepa ni jota mis padres pagan a escuelas exclusivas y me darán notas excelentes aunque sea el más desaplicado.

Hoy es tan “normal” que los hijos o nietos les griten a sus padres porque si son regañados o fajeados los derechos humanos le caerán con el peso de la ley, las demandas hacia los padres que corrigen a sus hijos ya están a la orden del día, muchos pierden el derecho a la patria potestad pero no pierde el deber de seguir manteniéndolo hasta que se gradué de la universidad o se haga adulto; mientras los valores van en declive, la jactancia de que ahora es mejor que antes, es una oración que se repite a diario, nosotros mismos lo dijimos en su momento, que nuestros momentos eran mejores que los tiempos de nuestros abuelos o padres que anduvieron en bestias para trasladarse entre ciudades en caminos de herradura, donde ellos tenían un telégrafo de diez palabras mientras nosotros crecimos donde las calles eran pavimentadas, habían teléfonos, televisión, después salieron a luz el fax, teléfonos móviles, el hombre empezó a conquistar el espacio y las computadoras se fueron simplificando después de ser un equipo inmenso a llevarse en el bolsillo.

Creamos en nuestros tiempos la bomba atómica, el plástico, y empezamos a derrotar la naturaleza talando sus bosques, desertificando los bosques y el agua antes abundante empezó a escasear, contaminamos los ríos dejando la basura por doquier, y el plástico que inventamos está destruyendo la vida derramando sus toxinas, y el fitoplancton está degradándose, hoy la psicosis de una guerra nuclear nos confrontan con oriente, la falta de buenos modales esta a la orden del día, la desidia para con el vecino del lado del hogar es tan común que ya el platicar con el vecino o disfrutar de una buena taza de café acompañado de un pan de yema y una buena conversación son cosas del pasado.

Lo que ayer fue bueno, hoy es malo, las diferencias generacionales son abismales, mientras a unos se les denomina “baby boomer”, a otros les llaman “los Millennials”, y así vamos poniendo brechas generacionales.

Mientras crecimos con cuerdas saltando, jugando la potra o ir a la casa que tenía el único televisor a ver la novela o la película, hoy los muchachos crecen con teléfonos 5G, Smart tv, vídeos conferencias vía zoom, los automóviles se desplazan a mil por hora, mientras los nuestros tenían que ser empujados, mientras sus dedos se entumecen y dislocan dejando afectados el túnel carpiano de las manos por tanto mensaje enviado a través de los móviles y esto será algo que se recordará en el futuro cuando esta generación Millennials sea sustituida por la próxima que será llamada los “abandonados”, más en algo si debemos ser enfáticos, que los principios y valores morales no deben de morir jamás, aunque los cambios van y vienen estos jamás deben de desaparecer, en ti está.