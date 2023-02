Los adjetivos de la elección

En semántica (rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras) se afirma que los adjetivos solo se usan cuando la cualidad que se le quiere atribuir al sustantivo (a la cosa) no es ni compositivo ni fundamental ni esencial. Es decir, que cualquier cualidad que le añada en este artículo a la elección de la Corte Suprema de Justicia por el Congreso Nacional no es constitutiva, o sea, que no debería ser así. Debo advertir que todos los adjetivos aquí utilizados tienen una connotación negativa.Ya a las alturas que escribo estos párrafos la elección ha sido tardía.

No solo existía un deber constitucional, sino moral y político con el pueblo hondureño de parte del Poder Legislativo para que se eligiera a los magistrados en cuestión en las fechas adecuadas. Es cierto que los hechos han sucedido en una relativa calma, pero muchos sectores de la sociedad han dormido con un ojo abierto y otro cerrado. Más de un hondureño le ha temido al desorden.

Si bien desconocemos cuáles serán las conductas de la recién electa Corte Suprema de Justicia su génesis ya ha sido desesperanzador y triste, los partidos políticos han repetido sus desleales conductas hacia el pueblo que los ha elegido con ilusión e inocentes esperanzas. El mal sabor de boca ya nadie se lo quita a Honduras.

También es preocupante porque peor que la crisis actual es que no se ve ningún cambio para el futuro. De elección a elección, del tipo que sea, caímos ya en un círculo vicioso y pantanoso de luchas de poder, caprichos e intereses mezquinos. Es increíble pensar que alguna vez nos ilusionamos con que las cosas serían distintas. En ese sentido también ha sido aleccionadora.Primero absurda y luego surrealista. Todo el trabajo realizado por la Junta Nominadora se ha tirado a la basura.

Y por más que se justifiquen argumentando que las bancadas de los partidos políticos han elegido entre los candidatos que les enviaron, los méritos y las calificaciones han quedado nada más para la anécdota, como un recurso retórico cuando se reclame en el futuro sobre las acciones de los magistrados. Parece que todo fuera un mal sueño.

Pero creo que sobre todo ha sido delatora. Quizá muy pocos, opacados por las banderas de los partidos políticos, piensan de verdad en el bien común de los hondureños. Si el verdadero interés fuera la justicia en Honduras, la elección se habría realizado sin mayores dilaciones. Los partidos involucrados ya han quedado al descubierto. Habría que ser ciego para no comprender cuáles han sido sus intenciones en cada una de las acciones que han ejecutado en las últimas semanas.

Quedan muchas ideas para la reflexión, pero la principal enseñanza creo yo es que nos tocará seguir avanzando entre la nebulosa que desde siempre ha impedido al pueblo hondureño dar paso limpio hacia el progreso.

Aquí he enumerado unos adjetivos para este proceso de elección, en los que seguro muchos estarán de acuerdo; faltarán otros, por supuesto, pero quiero agregar una pregunta para terminar: ¿cuáles serían los adjetivos que podrían acompañar a la palabra ”pueblo”, es decir, a nosotros, para permitir que todos estos bochornos sucedan? Son muchos, unos más amables que otros. Sugiero que se tome unos minutos para pensarlo. Y no se sienta tan culpable, en todo caso, los errores han sido colectivos.