Locos del orbe

La causa de que ciertos pueblos —y la entera humanidad por momentos— avancen poco se debe a que la dirigen hombres sin luces, prácticos pero nada humanistas, actores más que pensantes. Los césares romanos fueron duchos en latín y lenguas “bárbaras”, aunque escasos en letras y filosofía.

El Atila sanguinario de los hunos mongólicos pensaba en la guerra y conquista obsesiva de Roma, mientras su pueblo carecía de pan y saber. Pinochet hizo de su cuadrada vida la misión de aplastar al comunismo y robó y mató para vencerlo, incluso entregando la patria al capital externo.

Por cien años el interés mayor de políticos azul-colorados hondureños tuvo como eje cenital obedecer políticas externas, así como ceder la dignidad propia y patria ante sus representantes locales, los bananeros.

¿Qué comunidad asciende a la sucesiva categoría de civilización si la conducen viles y estúpidos tales? Ahora va a repetirse el trágico ciclo de la primera y segunda guerras, cuando por soberbia el orbe se aproxima al holocausto de la conflagración nuclear.

En 1914 el imperio austro húngaro usa como pretexto el asesinato del archiduque Francisco para romper hostilidades, mientras que en 1939 Hitler alega defenderse de un ataque polaco y ataca a esa nación de músicos y poetas, inaugurando su plan invasivo.

En 1967 el Pentágono inventa (bandera falsa) que en Tonkin naves vietnamitas asedian su destructor USS Maddox, que se comprobó mentira pero que sirvió para luego invadir tal territorio y bombardearlo del modo más cruel e imaginable posible con napalm y causar el deceso de cuatro millones de no combatientes.

Hoy es Ucrania el teatro de enfrentamiento entre Rusia e indirectamente OTAN, en un conflicto económico que pudo haberse evitado (como hizo con su retiro de Cuba Kruschev en 1962) aceptando que Kiev no será integrada a esa organización bélica y combativa. Allí hubiera todo concluido pero no.

Se trata de apabullar a Rusia y seguido a China debido a su impresionante desarrollo no militar sino industrial y financiero, evento que superará y opacará a Estados Unidos y Europa en una década, volviendo a ambos protagonistas en ejemplo de producción material, crecimiento del PIB, riqueza, poder internacional e influencia política sobre sus contrincantes occidentales inevitablemente envejecidos.

Esa es la locura del anciano Biden, educado en la terrible escuela ideológica de la guerra fría, obra del peor conservadurismo: hacerse espada de dios y guardar la “cultura” (capitalista) de occidente más allá de la supervivencia del orbe, incluso si se ocupa activar una guerra nuclear. No es que EUA no pueda convivir en el porvenir con otra potencia que la supere sino que el orgullo imperial de donde proviene no lo consiente, sería humillación.

Pero los imperios siempre fueron superados y humillados ya que enfrentan a otros crecientes, es inevitable. A China, al parecer, nada la detiene, como al potencial militar ruso, científicamente superior, será oscuro doblegarlo.

¿Qué nos queda? A nosotros de las terceras butacas en el teatro de acontecimientos, nada, excepto rezar que los líderes del planeta no sean tan imbéciles como fueron siempre y aprendan a convivir. Si no lo hacen, rejoderán por siempre a la humanidad.