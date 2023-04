Bien sabemos de los desafíos que agobian a la hondureñidad. Y de la negligencia en enfrentarlos, de cada gobierno. El actual contexto que resentimos no tiene como su causa principal ni los desastres naturales ni las crisis mundiales, económicas y climáticas, sino la de las dirigencias que nos hemos dado.

Una situación como la nuestra ha ameritado concentración total en la solución de los problemas, sin distracciones triviales o criminales. Y el hedonismo y voracidad por el erario han sustituido la entrega total que la causa de la superación nacional ha exigido.

Repetir hasta el cansancio lo que es por todos conocido no revierte las condiciones que nos mantienen en una situación de indefensión y desesperanza. El ahínco con que laboran algunos de los funcionarios de este y otros gobiernos han sido insuficientes para alcanzar los resultados esperados. Porque no se puede implementar una estrategia que no existe y si existiera no se puede solo con el concurso de unos pocos. Y la planificación, aun con gente capacitada a su recaudo, sigue ausente.

La puesta en escena del anteproyecto de Ley de Justicia Tributaria evidencia todo lo anterior, así como las fortalezas y carencias de uno y otro lado. Pero no se trata de agotar todos los recursos en señalamientos inútiles, sino de eliminar de una vez por todas los obstáculos que nos impiden elevarnos y salir de la realidad que nos agobia. El gobierno necesita los impuestos para trabajar. Para ello hay que hacer que sean pagados y en la proporción correspondiente. Previo hay que generar confianza. Y el reducido grupo de Libre que gobierna hace lo contrario.

Las exoneraciones autorizadas deben cumplir el fin para que fueron otorgadas y si no lo alcanzan, se les quitan. Pero a los que transgreden la ley. Y para el Ministerio Público. No a quienes trabajan en la legalidad. El celo en su labor del ministro del SAR es loable, pero debe ser canalizada sin sectarismos. Hay que trabajar por amor a Honduras, no por odios de clase.