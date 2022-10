Lo peor está por venir

Según los pronósticos dados a conocer sobre la economía mundial, el crecimiento para este año se mantiene en 3.7%, 02 puntos porcentuales inferior al pronóstico de julio. La desaceleración económica será generalizada: varios países, que representan una tercera parte de la economía mundial, se encuentran a punto de contraerse este o el próximo año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales de crédito no terminan de dar datos finales sobre la recesión, en cada reunión tienen que hacer ajustes hacia la baja, lo cual quiere decir que la caída será de proporciones alarmantes.

Mas allá de la visión de los organismos de crédito, la recesión ya es una realidad en las principales economías, empezando por Estados Unidos, donde el crecimiento económico en los últimos dos trimestres ha sido negativo, lo anterior es el principal elemento para tomar en cuenta en una recesión económica, situando la misma, hasta el mes de junio del corriente año, en un 8.3%, la más alta en 40 años en ese país.

Para América Latina, según los pronósticos de la Cepal, el crecimiento para el presente año será de apenas un 1.8%, por debajo del crecimiento proyectado que había sido de 2.7%, manteniendo, desde luego, diferencias por regiones; para Centroamérica se estima, según el organismo regional, un crecimiento de apenas 2.3%. Para Honduras, con un cierto optimismo se pronostica que tendrá un crecimiento de un 3.5%, superior a la tasa de crecimiento poblacional que será de 1.47%.

Otro concepto que puede reflejar mejor la situación económica mundial es el referido a la inflación, este sirve para explicar una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y en consecuencia se da una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos. En el caso de Honduras, hoy día se adquiere menos artículos con el mismo dinero que se utilizaba hace algún tiempo. Se gasta más y se adquiere menos.

El otro día fui al mayoreo, mercado que está situado a inmediaciones del Estadio Nacional. No iba desde que se inició la pandemia del covid-19; me sorprendió que una libra de pescado que compraba antes por el valor de 40 lempiras la libra, ahora me tocó comprarla a 150 lempiras.

La lógica de la economía mercantil, según los economistas, es que, mientras los salarios van por las escaleras, los precios de los artículos van por el ascensor. Los salarios no crecen en la misma proporción que los precios.

En medio de la recesión y la inflación, surge la especulación, que es la actividad económica donde el especulador busca obtener en la transacción de compraventa de un producto, una ganancia por encima del resto de los vendedores. Es una actividad que, antes de obedecer a una ley económica, obedece a un afán perverso y malévolo de algunos comerciantes.

Los especuladores compran, almacenan y cuando escasea el producto, lo venden a un precio por encima de su valor real.En el conjunto de todas estas expresiones que han venido a agudizar la situación de la población está la crisis de un sistema, que, por ahora, no se ve que tenga la capacidad de recomponerse a sí mismo.