Límites de la Prueba de Aptitud Académica

En la sociedad o en cualquier subsistema, una acción orientada al cambio de una de sus partes por sí sola no produce los cambios sustanciales a nivel de todo el sistema. Acciones aisladas producen efectos aislados que en algunos momentos pueden generar condiciones favorables para el cambio, pero no siempre.

Gran revuelo ha causado la iniciativa de algunos diputados de eliminar la Prueba de Aptitud Académica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), vigente desde 2006. En realidad, la Prueba no ha tenido otro propósito que medir las habilidades y aptitudes que el estudiante ha adquirido en sus años de estudio, desde la primaria hasta el nivel medio.

A las universidades, especialmente a la UNAH, les ha tocado recibir a los estudiantes provenientes de un sistema educativo que algunos especialistas han dado en llamar “hecho pedazos”.

En Honduras, las diferencias de calidad son marcadas entre la educación privada y la educación pública, educación en las zonas rurales y urbanas, educación bilingüe y educación unilingüe; todo esto sin ningún nivel de coordinación académica y con profundas desigualdades físicas, pedagógicas y de programación. La sola condición social en que se desenvuelven los estudiantes de los diferentes niveles y centros de estudio es un factor que al final redunda en una educación dispersa.

Cuando trabajé en la docencia un estudiante me pidió que le prestara un diccionario de filosofía y la petición la hacía porque, según me explicó, su profesor era muy calificado, pero tenía un problema, los alumnos no le entendían. Los estudiantes llegan al sistema universitario con un código lingüístico muy limitado, que les impide la comprensión conceptual por muy elemental que sea.

Cuando se han dado a conocer los resultados de las pruebas, se tiene que los centros educativos con mayor puntaje son aquellos de la iniciativa privada, la enseñanza pública tiene un desempeño académico inferior y eso tiene que ver con los aspectos que ya hemos señalado.

La inequidad en la distribución de la riqueza por regla general se traduce en una injusta distribución de los servicios públicos de calidad.Según la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental, la que, además, será obligatoria.

El ingreso a los estudios superiores será igual para todos, en función de sus méritos respectivos.Se puede apelar a la educación superior como un derecho humano, pero el organismo mundial establece que el límite está determinado por los méritos personales.

En tanto no haya un cambio sustancial en la relación de poder, que proporcione a todos condiciones similares, lo más recomendable sería que el Estado asigne los recursos necesarios para que los jóvenes que no pueden acceder a una educación de calidad en el nivel superior tengan acceso a una formación en instituciones para técnicos medios. Eliminar la Prueba de Aptitud Académica significaría bajar la meta de la educación superior a la medida de los estudiantes menos calificados.