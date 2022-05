Tres materias emocionan al orbe hace miles de años: sexualidad, religión y política, lloviendo sobre quien las discute crítica, debate e incluso extinción física. La última originó el asesinato de Julio César en el senado de Roma en 44 a. C., estos son solo casos. Por la segunda cocinaron en la hoguera a número insabido de herejes y disidentes cuando el medioevo, quizás doscientas mil almas, y por la primera, o sea, la sexualidad, se mueve el orbe (por ocasiones al revés).

Ya he contado que cuando adolescente abrí la secreta caja de lecturas de un mi tío, conociendo allí diversas novelas eróticas, en particular la más hermosa, Fanny Hill, pero que por lo mismo me permitió acceder a la temprana comprensión de las pasiones y la atracción entre géneros, sabiéndolas desde entonces propias de natura. Hasta que, llegado a la primera madurez que me educaba la Escuela Superior del Profesorado, fui amigo de gais que por la época titulaba la Iglesia “contra natura” y que equiparaba con Luzbel, suponiendo fuera homosexual.

Desarrollé por ende tempranos criterios. Pensé y sostengo que la escogencia de la práctica sexual es derecho categóricamente privado, al que nadie, menos en nombre divino, debe inmiscuirse. Que hay sodomitas discretos (por la ciudad Sodoma y que la medicina define cual “varón que penetra analmente a alguien”) y sodomitas escandalosos, llamados maricas (+50 otros adjetivos) y que son molestos, de reprobación social por externar lo íntimo, así como por usualmente seducir niños y adolescentes, cosa que aporta la peor imagen pública a su personal inclinación.

Deduje igual que el gay tiene derecho a unirse/juntarse/amarse incluso bajo dictum legal, pero que para desinquietarnos a los heterosexuales conviene sustituir su vocablo “matrimonio” por otro de implicación similar: boda, enlace, nupcias, desposorio, himeneo, alianza, coyunda, casorio, bodorrio, unión, esponsales, vínculo, casamiento, usted escoja... Esponsal y connubio son bellos términos históricos y poéticos (“esponsorio gay” suena hermoso) pues, ¿qué necesidad hay de agitar el pensamiento tradicional, no sólo religioso sino societario y económico? Matrimonio viene de matrix, que es útero reproductivo y de que el homosexual carece, así como forma matriarca, opuesto a patriarcado (padre), lo que de por sí establece reglas comunitarias claras.

La Biblia condena a la homosexualidad (común entonces) sólo en Levíticos 18,22, dado que el cananeo la ligaba a la idolatría, y no por causa moral. Cristo nunca se refiere al tema.

Y por lúcido final me opongo (abro paraguas) a que la pareja homo adopte niños... La estadística empírica (“basada en experiencia”) observa que la relación gay es usualmente frágil y efímera, por pasional, y poco disciplinada, más bien romántica e intuitiva. Parad, no me insultéis, lo documentan sexólogos sociales y sabios psiquiatras...

En los años noventa se decía “comunidad gay”, pero luego se pasó a referir con siglas la identidad sexual: L de lesbiana; G de gay; B es bisexual, persona atraída al mismo y opuesto género, más otros arrebatos lingüísticos oportunos, hasta sumar no sé cuántos más absurdos o quizás propios agregados... Para ponerle orden a esto bastarían la lógica natural y la biológica.