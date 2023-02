Lo ideal sería que la Corte Suprema de Justicia estuviera integrada por los 15 mejor calificados. 8 y 7 por la equidad de género, un poco de justicia adeudada a las mujeres, aunque injusto para los varones con mayores evaluaciones que algunas de ellas. Sería ideal que no se viera a sus identidades partidarias, ni a los intereses de grupos fácticos o de politiquería sectaria. Que fuera solo capacidad e integridad, los estimados para una escogencia tan trascendente para nuestro país. Pero como buenos tercermundistas estamos aún muy lejos de lo ideal en todos los aspectos. Aun somos engañados, nos toman nuestro oro y a cambio, fascinados, tan silvestres, nos creemos muy afortunados de recibirles unos cuantos espejitos. Tanto a unos extranjeros como a unos malinches contemporáneos. “Candil de la calle, oscuridad de la casa”. A pesar de que lo reflejado no siempre fuera de nuestro agrado. Lo ideal hubiera sido, que firmes, producto del consenso alrededor de los intereses patrios, el pasado 25 de enero se hubiera electo la titularidad del Poder Judicial. Y más, que la presidencia de este poder del Estado, hubiera sido definida por los 15 magistrados y magistradas electos, en libertad y atendiendo únicamente asuntos relativos a un liderazgo sólido en lo jurídico y en lo gerencial. El presidencialismo de nuestro sistema, potencia como ciclópeos centros de mando y de arbitrariedades y de excesos a las rectorías de los tres poderes del Estado. Es una variable a neutralizar para el fortalecimiento democrático al que aspiramos. No solo hay concentración de poder en el Ejecutivo y el Legislativo, también en el Judicial. Imperceptible, no nos enteramos de que es el más grave, como un gas letal, inodoro e incoloro. En la actual coyuntura, bajo las más graves amenazas a la democracia, si no alcanzamos lo ideal por ahora, podemos esperar unos días más o 2 años 11 meses, para lograrlo entonces. La ley lo permite. Elegir bien para Honduras no para el abusivo grupo en el poder.