La legalidad como principio atraviesa cada pilar del Estado de derecho no solo en su acepción jurídica, ni solo como característica indispensable a cada actuación de la administración pública, sino sobre todo y más allá de la transversalidad que le es propia, como cohesionante y sostén de los cuatro pilares que sustentan ese Estado de derecho.

La legalidad y su par, la legitimidad, no pueden ser sólo tema de estudio y aplicación de estudiantes y profesionales de la comunidad jurídica. Concierne, y sobre manera, también a aquellos cuyo ejercicio de ciudadanía, sea como usufructuarios del poder, como poder para servir a los demás, o como otros tantos de los muchos excluidos del sistema, económico, social y político, les determina la existencia.

Están obligados, sin posibilidad de evadir su acatamiento, a conocer, practicar y defender la vigencia de la ley. Si no por amor a la patria, por pura conveniencia. Y aún más, por supervivencia. La legalidad no puede eludirse, menos distorsionarse y transgredirse. Lo contrario crea el conflicto.Hay quienes consideran que pueden provocar el caos y vivir en él y salir ilesos. Puede ser, pero no sucede. El conflicto que dispara el caos provocado o espontáneo es imprevisible, su alcance y finalización siempre serán desconocidos. El conflicto hay que evitarlo, no provocarlo.

Difícil que a mediano o largo plazo alguien gane. Menos cuando se trata de una nación. Esas prácticas disfuncionales en esta coyuntura de revolverlo todo, de acomodar al gusto la ley, hay que evitarla. Esas de sujetar la legalidad a conveniencia del poder, de hecho o de derecho, político o fáctico, son inflamables a corto plazo.

Y si estallan, nadie tendría el control. Todos debemos someternos al imperio de la ley. Continuar promoviendo la aplicación de la ley del más fuerte a nadie beneficia, ni a sus promotores. Hay que legalizar la junta directiva del Congreso Nacional. Sí, la de Redondo. Si no, es personal el asunto.