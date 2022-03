Las promesas se cumplen

Una señora de unos sesenta años y vestimenta sencilla avanza por la nave principal de la iglesia, con los brazos extendidos y apoyándose en sus rodillas. El esfuerzo es contemplado con admiración y en silencio por los presentes. No es difícil imaginar su dolor, sin embargo, su rostro curtido de arrugas no lo transparenta y asoma una sonrisa.

Su mirada está puesta en la figura que domina el altar. Su fe ha sido retribuida por el favor concedido y ella tan solo cumple la palabra empeñada. Nadie más que ella sabe lo ofrecido. Pudo evadir el compromiso, pero no lo hace pues lo ha prometido. Le resta la mitad de la distancia de su sacrificio y todavía se ve vigorosa.

Un feligrés cumple así sus promesas. No escatima esfuerzos ni recursos para honrarlas. Ni la condición económica, clima o distancia le apartan de su propósito. Aunque algunos lo hagan por temer un revés del favor divino, la mayoría las satisface porque son conscientes que han asumido una responsabilidad, que les obliga no solo con su benefactor sino consigo mismos.

Prometer algo no es exclusivo del ámbito espiritual. Continuamente hacemos ofrecimientos a nuestros seres queridos y a otras personas: devolver un libro o herramienta que nos han sido facilitados, gratificar un logro estudiantil o un buen comportamiento a un hijo, abonar o cancelar un préstamo personal, atender una invitación, una celebración, realizar un servicio con diligencia.

Así como hacemos promesas, también escuchamos las que otros nos hacen. Dependiendo de quién las cumple y quién no, calificamos a la gente: aquella es de fiar, ese otro no, “con fulano puedes contar” y “con zutana ni te arriesgues”. Nuestro cumplimiento a las ofertas que hacemos, son -entre otras conductas susceptibles de juicio- las que nos permiten gozar de crédito y de una imagen de responsabilidad, pues es bien sabido que quien no cumple sus ofrecimientos, pierde la confianza de los demás.

Es buena costumbre no prometer lo que no se puede o no se está en capacidad de cumplir. No ceñirse a esta práctica puede acarrear graves consecuencias, pues como ocurre con la reputación, es más difícil recuperar la fama de buen cumplidor que mantenerla (por cierto, se afirma que la buena reputación personal sube trabajosamente por escalones... pero baja a toda velocidad por ascensor).

Miremos, por ejemplo, el caso de quienes se dedican a la política. Su falta de credibilidad no siempre se debe a la eventual incompetencia que demuestren en el ejercicio de un cargo, sino al incumplimiento de las promesas de campaña o a los ofrecimientos que hicieron con ligereza para sacudirse peticiones inesperadas.

Y es que es fácil ofrecer y prometer, pero nadie gusta de gallinas que cacarean sin poner huevos. Así que ¡manos a la obra! Cumplan esas promesas que tienen pendientes, paguen deudas, lleven a sus hijos al parque, salgan a celebrar con su esposa, dejen de fumar o beber, visiten a sus padres y sanen heridas, terminen su tesis...Háganlo sin tardanza, y si son políticos o políticas, háganlo cuanto antes.