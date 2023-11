Labios de miedo

Descubres en la literatura maravillosas creaciones pero, similar, cursiladas provenientes incluso de nobles maestros, en particular románticos. Un libro mío exitoso es “Antología de la poesía amorosa en Honduras”, que me solicitara Guillermo Bueso padre cuando era yo asesor de cultura en el Banco Central de 1974 y que se prosigue demandando, no porque los poemas allí contenidos sean de calidad (y que recogí tras dos años de encierro en el Archivo Nacional) sino porque duelen al alma. Somos idealistas...

“El beso es un poema escrito con los labios pero que se lee con los ojos cerrados” musita una soñadora. O como Ligia García, a quien conoce su mamá, y que espeta: “No quiero un beso nomás, tan solo puesto, colocado. Quiero uno esparcido, tallado, beso grabado, permanentemente tatuado”. O cuan grande es Neruda que exclama: “hay un grito en mi boca que mi boca no grita. Tengo miedo del mundo, del agua fría, de la muerte. Soy como todos los mortales, inaplazable”. ¿Alguien mejor que Fito Paez?, que expresa en un manifiesto de 60 palabras: “¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río... yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor (...) Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón”. O Benny Moré en “Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca...”. Hasta concluir en tenebrosos versos: “Lo que más me gusta de ti son tus labios, que allí resbalan tus miedos”.

Miedos, ah, ¿cuándo se expresan mejor que en la palabra? Y ¿qué pueblo luce más miedoso que el nuestro...? “Temo que Xiomara es radical” (¿si?: dime una sola medida suya comunista)... ¿Relaciones con China...? EUA va a ofenderse y quitarnos lo que le debemos (más bien que nos debe) y suspender TPS, subsidios y apoyo de AID, becas, importación y exportación, Jesús y María palestinos, eliminará visas y cerrará la embajada. ¡Cuánta cobardía nacional! Aditivo a que --“materia absolutamente sabida y probada” dicen-- Taiwán dejará de comprarnos café (lo sigue haciendo, el precio le conviene) y Honduras entregará a China bases militares en Golfo de Fonseca más la asentada en Palmerola... ¡Hecatombe, traición!, atestan los viles corruptos, además de liberales con pensamiento alquilado y otras pequeñas ollas de presión.

El asunto va más allá. Se teme que la libertad de expresión desaparezca si se controla los abusos en las frecuencias o las vulgaridades radiofónicas. Que los fiscales interinos llegan para iniciar persecución política y no el obligado seguimiento de casos abiertos desde 2021. Que el gobierno socialista pronto empezará a comer niños y que la Ley de Justicia Tributaria quitará negocios y viviendas...

¿Es este un temor social o acondicionado para que el país no avance ni haya cambios, cual difunde la mafia conservadora? Los partidos políticos fueron constituidos para construir nación pero entre ellos hay logias de interés que laboran para imposibilitar el progreso, ya que este implica independencia, soberanía y poder popular. Jamás había escuchado en mi hoy larga vida tantas enfermizas, tímidas y pusilánimes alharacas de gallina cagada. Habrá que hacer sopa con ellas.