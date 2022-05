La última guerra de Honduras

Nuestro país, acostumbrado a montoneras y escaramuzas revolucionarias, guerritas de fútbol y de tierras ajenas, es una nación sin muchos conflictos bélicos, pero siempre hemos pagado los muertos de otras guerras. Por ejemplo, están donde los energéticos arden con la facilidad de un producto con volatilidad en sus precios, es decir que estos suben y bajan con la velocidad de una bala en plena tensión global en torno al conflicto agresivo Rusia-Ucrania.

Mientras esa carnicería continúe, el abastecimiento energético será limitado y los precios se disparan aún más, como si ellos también formaran parte del campo de batalla de una guerra feroz, como todas. La bomba de gasolina que está en la esquina apenas ajusta para reiniciarse cada lunes con nuevos precios en alza; los usuarios que no conciben la dimensión de las sanciones económicas impuestas por diversos países a Rusia han propiciado un encarecimiento de la gasolina, donde se junta con la pólvora del hambre.

Esta situación ha afectado a diversas industrias de todo el mundo, igual que a distintos países tan raquíticos de la producción y de visión económica: como Honduras, donde todo el combustible que consumimos depende de las importaciones, y no solo las gasolinas y el diésel, sino todo lo que se refiere al crudo. Somos un país que no produce nada, solo lástima. Ahora nos damos cuenta cómo unos “emprendedores” están luchando hace años con el “negocito” de la narcopolítica.

En cambio, Rusia es uno de los mayores productores de crudo, de gas y de carbón en el mundo. El país soviético ha lanzado la amenaza de cortar el suministro de gas a países europeos; en el caso de Bulgaria y de Polonia, ya es una realidad, y van a seguir con esa hostilidad que repercute en el alza de precio de los combustibles. Y como en Honduras nunca se sabe qué va a pasar dentro de una hora, a qué diputado se le va ocurrir crear superpoderes o qué exfuncionario saldrá de su cueva con millones de dinero público robado, mucho menos sabemos qué va a ocurrir con el conflicto bélico.

En este momento no hay certeza, y es urgente que empiecen a implementarse medidas que permitan controlar los precios, antes de que veamos el fin del conflicto. Si eso sucede, no necesariamente va a implicar que de inmediato el precio de los combustibles vaya a estabilizarse. Acá la ley de gravedad no funciona, acá lo que sube nunca baja.

A todo esto, el exmandatario y asesor presidencial Manuel Zelaya ha planificado con la certeza de un domador de tigres rusos que si en los próximos cuatro meses el petróleo en el mercado continúa su tendencia hacia el alza, se podrían estar tomando medidas severas en Honduras. De momento, la presidenta Castro ha ordenado el trabajo híbrido con un grupo de empleados haciendo teletrabajo desde casa y otro en las oficinas de las instituciones a fin de reducir el número de vehículos en las calles.

Mientras se afinan detalles al programa de Petrocaribe, ahora que EE UU está abriendo oportunidades al petróleo venezolano, entonces nosotros también podemos aspirar a volver a traer a Petrocaribe al país, ha dicho Zelaya con la nostalgia del poder, que hace 12 años movió el combustible en Honduras con el presidente Chávez.

Seguramente necesitaremos un período de estabilización y tenemos que ver cómo se reorganiza el modelo energético a nivel mundial, dadas las consecuencias contractuales que han venido ocurriendo a partir de las medidas que han tomado los diversos Estados.