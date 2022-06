La Uferco, la manzana de la discordia

Cuando a los autores del golpe de Estado en Honduras en el 2009 se les agotó el discurso en favor de la acción golpista, sacaron de los libros el concepto de estado de necesidad, que es un concepto que se refiere a una situación en la cual los intereses de un sujeto individual o colectivo se encuentran en peligro y solo se puede salvar si se lesionan los intereses de otro grupo o persona.

En el caso al que nos referimos el daño ocasionado a la institucionalidad y a la sociedad en general fue superior a los daños que se suponía ocasionaría, de haberse consumado, la acción reeleccionista; acción que estaba en el imaginario justificador de los que orquestaron el golpe.

En toda la administración de Juan Orlando Hernández hubo una febril actividad orientada a eliminar todo obstáculo que limitara la acción penal de los funcionarios involucrados en actos de corrupción, en esa dirección, se llegó hasta la reforma e interpretación de algunos artículos de la Constitución de la República.

El actuar del Congreso Nacional en materia legislativa durante la administración anterior tuvo dimensiones desproporcionadas asumiendo una actitud pusilánime y de complicidad.

Con las reformas a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), dándole la capacidad de investigar y enjuiciar casos de corrupción sin que tenga el visto bueno del fiscal general, esos mismos diputados se rasgan sus vestiduras en contra de estas. Ahí los vemos y escuchamos con pretensiones de guardianes de la legalidad y el orden público, usando un lenguaje de redentores y condenando toda acción que habilite, en parte, las facultades que debe tener la mencionada fiscalía.

El sentido común dice que si algo no funciona, siendo de interés de la sociedad, o se elimina o se reforma. No es justo que actos que le han hecho tanto daño al país queden en el olvido y que la acción investigadora y condena no se emprendan por una limitación previamente calculada.

Los que le dieron vida al órgano arriba señalado sabían las implicaciones que tenía quitarle a una unidad especializada en corrupción de alto impacto y por eso se cuidaron de maniatarla desde su nacimiento, para que no actuara de manera independiente. Se les olvidó que el reinado de la impunidad no es eterno.

Bien dice el dicho popular que quien hace la ley también hace la trampa.

Queda pendiente el fortalecimiento de la Uferco, asignándole los recursos necesarios, de igual manera, debe eliminarse el llamado “código de la impunidad”, que fue aprobado para evadir y reducir penas por actos de corrupción, de igual manera, se le debe quitar el pretexto a los que se oponen a la reforma, haciendo igual trato a esa ley aprobada en el Congreso actual, que permite impunidad por delitos comunes bajo el amparo de una normativa cuyo interés era amnistiar delitos políticos.

La investigación del robo contra del Estado requiere de una normativa que haga justicia con los recursos de toda la sociedad, castigando a los ladrones de cuello blanco y recuperando lo robado.

A futuro debe hacerse una evaluación y hacer reformas más integrales al Ministerio Público.