La tragedia del sistema de salud

Si hay algo que conocí bastante bien durante mi época de ejercicio periodístico, fue el sistema nacional de salud pública.

Siempre con sus carencias por falta de medicamentos e insumos, sobresaturación, mora quirúrgica, etc. pero aun así se intentaba dar respuesta a las demandas de salud de la población más necesitada y que no tiene acceso al Seguro Social y mucho menos a la medicina privada, que, por sus precios, es inaccesible para el grueso de la gente.

Uno de los centros asistenciales que viene sufriendo el mayor impacto por la alta demanda, sobre todo en los servicios de emergencia, especialmente desde que en el país aumentaron los hechos violentos, es el Hospital Escuela, al grado que, desde finales de los años noventa, ya se le consideraba, como una especie de hospital de guerra.

Años después, la pandemia del covid-19 dejó al desnudo lo poco preparados que estábamos como país para afrontar una emergencia sanitaria de tal magnitud. Sumado a los actos de corrupción que se produjeron y que terminaron de dar el tiro de gracia al sistema sanitario nacional.

Después de más de 15 años de haberme desligado del periodismo, recientemente me tocó volver al Hospital Escuela para casos muy puntuales, uno de ellos el de un joven fracturado al que identificaré como Carlos para proteger su identidad.

Después de un accidente en motocicleta, en la emergencia del Hospital Escuela le indicaron a su madre que debía comprar tornillos para la cirugía porque el Hospital no tenía ni acetaminofén mucho menos este tipo de materiales.

Lo insólito es que el ortopeda le indicó comprarlos en una tienda en específico, ubicada estratégicamente cerca del Hospital Escuela y cuyo valor era el doble del que se cotizaban en otro negocio. Para una persona de escasos recursos económicos que se gana la vida haciendo entregas en motocicleta es totalmente imposible pagar esos precios.

Por más idas y venidas, no hubo forma de que se aprobara la compra en otro lugar, ni aun con la intervención de las altas autoridades, la tienda en alusión le hizo un descuento, pero no igualó al precio de la competencia. El material no se entrega, solo las facturas porque éste se lleva directamente al Hospital Escuela.

De muy buena fuente conocimos que en el negocio hay cuatro médicos ortopedas socios, ligados o que trabajan en el Hospital Escuela. Estos hechos que se dan son puros actos de extorsión, pero a la luz pública solo salen las extorsiones de los mareros y de otros delincuentes, pero los actos de los de “cuello blanco” ¡nunca! ¿dónde está la diferencia? ¡Y lo peor es que ahí hay jefes confabulados! Actuando en contra de la gente más indefensa del país.

Luego, comprados los tornillos, no había cupo para la cirugía, y cuando hubo, ¡se la hicieron mala! A este pobre muchacho lo tuvieron que operar dos veces.

Otro caso que me llevó a la emergencia del Hospital Escuela fue el de Doña Lucía, una vecina ancianita abandonada que fue internada en el mes de abril pasado.

Después de haber logrado el milagro de que los guardias me dejaran ingresar a la sala de emergencia, nunca encontré a doña Lucía, ni hubo forma de que se me proporcionara información, porque ahí no se lleva un registro de pacientes. Aunque en este caso podría ser es comprensible en salas tan saturadas, todo se vuelve un caos, al grado que esa emergencia en estado agónico ya colapsó. Doña Lucía murió a los pocos días.

Definitivamente, el sistema sanitario público requiere de una declaratoria de emergencia y de una intervención rápida. No se puede continuar valiéndose de la necesidad de la gente más pobre, cuyas precariedades son aprovechadas por los comerciantes de bata blanca.