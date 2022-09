La prueba del agua

Todas las personas que se postulan para un cargo público, y lo ganan, deberían saber que el asunto no estará fácil, podría decirse que en ningún país; me atrevo a pensar que ni siquiera en aquellos que siempre ponemos como ejemplo diciendo: “es que en otros países”, “en los países desarrollados”, “en los países nórdicos usted no verá esas cosas”.

Ahora imaginemos cómo es el panorama en estos países que otros han querido llamar del tercer mundo o en vías de desarrollo, pero que en realidad se están refiriendo a que son pobres, miserables y plagados de corrupción, común denominador de la pobreza.

Todas las personas que obtienen un cargo público en Honduras deberían saber que todo -por septiembre, por octubre- se pondrá muy complicado. Los huracanes y las tormentas tropicales son quizá el precio que debemos pagar por el paraíso caribeño.

Cada año vemos casi las mismas escenas, a veces; incluso, hay ocasiones en que los protagonistas son los mismos. Hay deslizamientos en los cerros, ríos que se desdibujan en el paisaje, y este año ha tocado ver como hasta la tierra parece que se partiera en dos.

Tegucigalpa ha vivido su propio drama. Cientos de familias han quedado sin hogar ya, y hay otras que corren un peligro latente, según los informes de la misma municipalidad. Hemos visto cómo se concreta eso que tanto repiten algunos expertos de que hay algunas partes de la ciudad capital que no son habitables. Y hasta se remarca como un error haberla convertido en capital, allá a finales del siglo XIX, porque eso ha generado que aumente su densidad poblacional; y, por lo tanto, ha contribuido a que crezca en desorden.

Ciertamente son muy dolorosas las imágenes de casas idas completamente al suelo, es imposible no pensar en todo el esfuerzo que ha quedado en nada. Esta catástrofe humana hasta ha revivido algunos desastres administrativos del pasado, como la recordada Ciudad Mateo.

En cambio, en el noroccidente del país hay carreteras bloqueadas, colonias inundadas y cultivos de productos esenciales que se han perdido; los testimonios son francamente devastadores. Recuerda a las más duras imágenes de hace dos años, cuando Eta y Iota no tuvieron piedad de nuestros compatriotas.

Ya sabemos que aunque el agua no llegue a nuestros hogares, sí habrá un impacto social y económico que nos afectará a la mayoría. Debemos ser responsables y consecuentes con ello. Esta es, pienso yo, la verdadera prueba para los líderes que hemos escogido en las urnas. Jugando un poco con las palabras, diré que no se trata de una prueba de fuego, sino de una prueba de agua.

Y como es lógico pensar, la prueba no se supera solamente paliando y solucionando lo inmediato. Es necesario tener, de una vez por todas, soluciones a largo plazo. No debemos aceptar menos. Honduras es un país que, por su posición geográfica y su condición social, no puede darse el lujo de actuar de manera descuidada y no ser precavido.

Esperamos de las autoridades, Gobierno de la República, Congreso Nacional y Alcaldías de los municipios, afectados que actúen con responsabilidad y que tengan como único fin el bienestar de aquellos que han sido menos afortunados en esta historia.

Las autoridades anteriores naufragaron, y el país entero con ellas. Y este apartado, querido lector, pienso que es clave en la evaluación de los gobiernos de Honduras.