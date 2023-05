La oposición salva la democracia

Los hondureños se encuentran en una nueva encrucijada: luchar por el poco avance democrático o claudicar para caer presa de un autoritarismo populista.Honduras no es una democracia plena, es un régimen híbrido que mezcla competencia electoral con autoritarismo, lo que hace que gobiernos elegidos por el voto popular violenten derechos, quiten libertades y usen el aparato estatal en contra de la población. Pero esto no quiere decir que debemos aceptar esto como nuestro destino, así como una persona pobre no debe aceptar que morirá siendo pobre. La clave para el país, así como para la persona, está en las oportunidades.

Actualmente está surgiendo innovadora investigación politológica que responde a la pregunta: ¿qué hace la oposición en contextos autoritarios? La colombiana Laura Gamboa plantea que hay tres condiciones que pueden abrir la puerta a presidentes con aspiraciones hegemónicas:

1) La existencia de un Estado débil en crisis donde fácilmente sus pesos y contrapesos son manipulados.

2) Dificultades económicas y de seguridad ciudadana que les otorgan popularidad a las medidas del Ejecutivo.

3) Un sistema de partidos políticos débil en donde los partidos no tienen el control de quién llega.Estas tres condiciones no hacen que un país automáticamente sea un régimen autoritario. Sorprendentemente, depende de la oposición. Los autoritarismos del siglo XXI no llegan a través de golpes de Estado o revoluciones, esto es públicamente condenado. El desmontaje democrático sucede de manera paulatina, con acciones aisladas, pero que suman con el tiempo.

En este proceso, la oposición tiene opciones y oportunidades para responder, pero su éxito depende de sus objetivos, estrategias, recursos y, sobre todo, si está comprometida a jugar con reglas democráticas, a pesar de que su adversario no las aplica. Por ejemplo, si tomamos los tres factores de Gamboa arriba enlistados al caso hondureño, vemos que Juan Orlando Hernández llega a concentrar el poder y reelegirse porque no había una oposición consolidada en el 2017.

Y por oposición, no solo me refiero a partidos políticos, también sectores de sociedad civil, empresariado, medios de comunicación e incluso, la comunidad internacional. Pero para el año 2021, una oposición se logra consolidar; se produce una alianza entre partidos políticos, empresarios y líderes de sociedad civil claramente mostraban su descontento público y los medios de comunicación evidenciaban el fracaso y la corrupción del gobierno. Sumado a esto, millones de hondureños se movilizaron por un cambio.

En fin, fueron diversos actores haciendo oposición que sacó a Honduras del autoritarismo en el 2021 y serán diversos actores de oposición los que volverán a sacar al país cuantas veces sea necesario. Ahora entienden porque a los autócratas les encanta criminalizar las protestas, censurar periodistas, perseguir activistas y fragmentar la competencia política.