Sus pasos nos conducen hacia la eternidad, el resplandor es intenso, su brillantez eclipsa al sol, y el fuego que emana es más quemante que el espacio sideral, su fresca persona nos hace descansar porque es apacible y humilde de corazón y en su sombra encontramos descanso para nuestra alma. Cuando nació la noche estrellada se iluminó con una estrella tan resplandeciente que magos vinieron tras ella hasta encontrarlo y adorarlo, los ángeles cantaron a coro palabras que aún suenan como verdades pétreas cuando nos llama a la paz como hombres de buena voluntad.

Descrito como “el verbo” significa que es un ser de acción, activo, lleva energía, esfuerzo, los planes que se desarrollan en su mente son realizados plenamente, contagia en extremis, sus palabras tiradas en los vientos del lago Tiberíades llegan en ecos que han conmocionado el mundo, penetran cual daga hasta lo más profundo de nuestro ser cuando nos da vida, esperanza y libertad, vida porque no solo de pan podemos vivir, como seres espirituales necesitamos cultivar nuestro ser interior con palabras profundas que emanen desde la fuente de la luz, cada día vivimos de esperanzas, cuando deseamos que nuestros sueños se hagan realidad y sus palabras nos libran, conocemos la verdad y nos quitamos las cadenas de la esclavitud, de llevar una vida vana y plagada de vanidades, cuando vamos en pos del materialismo haciéndonos seres de consumo, cuando es más importante un aparatito que una conversación, el sonreír se apaga por las aflicciones que la vida diaria nos ata porque corremos tras cosas que perecerán.

Debemos de brillar, no debemos ser opacados, sin propósitos, estelas de vida, no solo es vivir por vivir, es vivir con la energía que cada día se nos alimenta, por ello dormimos, es por ello que soñamos, es por ello que el sol penetra suavemente por la ventana y va haciendo su luz de tenue a resplandeciente, es vivir con intensidad, es descubrir las cosas ocultas con la luz de la sapiencia, con la luz de la verdad, con el resplandor que nos da la tea de la justicia, es caminar con paso seguro en el tránsito de nuestra vida, porque la vida se recorre y necesitamos la tea que nos conduzca a través del túnel del desconocimiento, la ignorancia, salir del bestialismo y llegar a ser hombre en su dimensión plena.

Alimentemos nuestro corazón que es traicionero, de él nacen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez, cada día se deben de combatir para lograr un hombre que brille con luz y guie a los demás cuya postración es estar en total oscuridad, aquellos que no disciernen que tiene un tesoro al tener un cuerpo completo y que lo que se necesita es un simple empujón para navegar en el ancho mar de la vida, debemos enfrentar las tempestades que surgen cuando el cielo se encapota y la marea turbulenta quiere hacernos zozobrar, más la noche se convierte en luz, la tormenta en apacible calma hasta llegar a puerto seguro, porque los males que afrontamos no son eternos y poco a poco se van resolviendo, nuestra sonrisa vuelve y nuestro pecho palpita agradecido.

La luz nuestra debe estar en lo alto para que todos la vean, no significa que somos mejores que los demás; jamás, solamente somos un vela que le tocó brillar en aquel monte para los caminantes que viajan en la noche se guíen, no es el resplandor del oro ni de tesoros lo que hacen que valgas, es el tesoro que emana de ti, eres un complemento perfecto de la luz que se refracta en colores, porque no vale más el azul que el rojo, ambos se complementan para formar la luz blanca, el arco iris es esplendoroso cuando lo vemos en su plenitud y exclamamos por la belleza que presenta no un solo color, es el conjunto, su armonía, su combinación, es el arco entre las nubes, entre montañas, al final el tesoro que encontramos es el haber contemplado una maravilla de la naturaleza. así es el ser humano, cada uno brilla con su intensidad, cada uno es un color, cada uno es parte del arco, somos armonía, belleza, contemplación, somos luz.

La luz llegó y no fue reconocida, las tinieblas de los ojos apagados por siglos de sufrimientos nos han hecho insensibles, la ceguera era tanta que no podemos contemplar la flama ígnea que nos alentó a dejar la tela que nos cubre los ojos y empezar a ver con ojos espirituales, creemos que nuestro destino es nacer, crecer y morir y que todo lo que hagas debe de hacerse por salir del paso, cuando picamos piedras o solo la picamos o construimos catedrales dependerá de la luz de nuestra sapiencia, de los motivos de nuestro corazón, si trabajamos por solo conseguir el pan diario y robotizados o trabajamos para hacer llegar a la humanidad a las estrellas y aunque no vayas en la nave espacial tu obra llegará a las estrellas, cuando forjas hombres o mujeres das luz a aquellos que aprenden a descubrir su tesoro y será la inculcación de valores los que los hará resplandecientes.

La luz llegó y aunque se ocultó durante tres día, el alba se elevó hasta el cenit, su luz alumbró la Tierra y a los que la habitan para que resplandezcan, que nuestro brillo sea el faro que alumbra en las noches de oscuridad absoluta, que nuestra nave no se estrelle en los arrecifes del dolor, de lo sombrío de nuestras vidas que somete el hombre a otro encadenándolo a vidas tortuosas, que las palabras de aquel humilde carpintero, que llegó a ser considerado Rabí y elevado a las cumbres de la divinidad sean la guía perfecta y perpetua a nuestras vidas y brillemos con la intensidad de seres de luz.