La justicia comienza en el aula

Cada 17 de septiembre, Honduras detiene su rutina para recordar a quienes sostienen en silencio la columna vertebral de la nación: los maestros. No se trata de una efeméride más en el calendario, sino de un acto de reconocimiento a hombres y mujeres que, con paciencia y convicción, han sembrado en generaciones enteras la semilla del pensamiento crítico y de la dignidad humana. Ser maestro en Honduras no es únicamente enseñar a leer y escribir; es cultivar el pensamiento, encender la llama del conocimiento y mantener vivo el sueño de una sociedad más justa.

Los maestros hondureños han sido, históricamente, mucho más que transmisores de contenidos. En las aulas de adobe, bajo techos de zinc o en salones improvisados, han forjado ciudadanos. Con cada clase, con cada gesto de acompañamiento, han hecho de la educación un acto de resistencia frente a la pobreza, la desigualdad y la indiferencia del poder. Cuando la escuela se convierte en refugio ante la violencia o en el único espacio donde un niño puede imaginar un futuro distinto, el maestro es el guardián que sostiene la esperanza.

Esa vocación, sin embargo, no ha estado exenta de lucha. La historia educativa de Honduras está marcada por huelgas, marchas y peticiones incansables para que el Estado garantice condiciones dignas de trabajo y de enseñanza. Desde los primeros sindicatos magisteriales hasta las movilizaciones contemporáneas, los docentes han levantado la voz en defensa de salarios justos, infraestructura adecuada y acceso universal a la educación. Su batalla no es egoísta; cada mejora conquistada para el magisterio se traduce en oportunidades para millones de niños y niñas que merecen un porvenir distinto.

El magisterio hondureño ha sido también protagonista en la defensa de las libertades y de la democracia. Cuando la represión política ha intentado silenciar el pensamiento, los maestros han mantenido encendida la luz del conocimiento y del debate crítico. En muchos momentos de crisis, fueron ellos quienes se negaron a convertir la escuela en un simple espacio de obediencia, recordándonos que enseñar también significa formar ciudadanos capaces de cuestionar y de decidir.

Hoy, mientras el país continúa enfrentando carencias estructurales, los maestros siguen siendo ejemplo de resiliencia. Lidian con aulas abarrotadas, recursos escasos y tecnologías que nunca llegan a tiempo, pero no renuncian a su misión. En cada pizarra marcada con tiza, en cada cuaderno revisado a altas horas de la noche, se revela un compromiso que trasciende el salario y las estadísticas: la convicción de que educar es un acto de amor y de fe en el futuro.

Rendir homenaje a los maestros este 17 de septiembre exige más que aplausos. Supone un compromiso colectivo para que la educación deje de ser una promesa incumplida. Significa exigir políticas públicas que dignifiquen su labor, invertir en escuelas que no se caigan a pedazos, garantizar formación continua y reconocer, con hechos, que la enseñanza es la base de todo progreso.

Porque sin maestros no hay nación que avance. Ellos son quienes nos enseñan a escribir las primeras palabras, pero también a imaginar las más audaces. Son la voz que nos recuerda que la libertad se cultiva en cada pregunta y que la justicia comienza en el aula. Honrar a los maestros hondureños es honrar nuestra propia posibilidad de un país más humano, más sabio y más decente.

Ser libre, más allá de un eslogan político. Ser libre no significa agitar una bandera ni repetir consignas; significa tener pensamiento crítico y las herramientas que solo una formación sólida puede brindar. Defender a los maestros y a la escuela pública es, en última instancia, defender nuestra verdadera independencia, y que ningún gobierno debería atreverse a robar.