La insensatez pasea sin mascarilla

Los centros comerciales están a tope, escasean los estacionamientos y en los pasillos la cercanía entre las personas es inevitable; entre el bullicio de las fiestas y los ánimos de compras apenas se nota que muchos, demasiados, van sin mascarilla, como si la pandemia del coronavirus fuera de otro siglo, en otro continente.

Gente desprevenida haciéndose fotos frente al árbol de Navidad, con el San Nicolás; familias en corro acordando confiadas dónde comer; amigos y amigas saludándose despreocupados con fruición; niños con sobrada alegría; padres y madres presurosos. Un montón sin mascarillas y otros descubriéndose la nariz y tapándose solo la boca, que es igual a nada.

Una premonición: estos desafectos a la mascarilla serán los enfermos de enero, que esparcirán indiscriminado el virus y contagiarán a otros más cuidadosos. Los médicos temen que el descuido de esta temporada colapse el sistema sanitario -deteriorado por años-, que no ajusten las atenciones ni las camas.

Casi en el olvido, los centros de triaje mantenían a los médicos y enfermeras platicando entre ellos, solo atentos a uno que otro paciente que llegaba con síntomas sospechosos, algunos con covid-19, y bastantes por dengue. Pero hace unas semanas estas clínicas ambulatorias han recobrado el ajetreo, ya hay filas para hacerse el incómodo hisopado.

Un catálogo mental de recuerdos nos trae los meses de inicio de la pandemia, la espantosa agonía de los primeros fallecidos; la enfermedad como sentencia capital; los costosos exámenes, que llegaban a 4 mil lempiras por hisopado; las hospitalizaciones de 3 o 4 millones de lempiras, sin la garantía de salvar la vida. Todavía hay familias pagando esas deudas.

Personas apreciadas o conocidas están entre los más de 11 mil muertos que la covid ha dejado en nuestro país; y los contagios alcanzan a los 463 mil, de los que se han podido contar, porque una gran cantidad de asintomáticos o con síntomas leves apenas se reportan.

La sensación apocalíptica empezó a diluirse con la llegada de las primeras vacunas en marzo del año pasado, y ya se han puesto casi 17 millones. Hay quienes tienen dos y otros cuatro, pero aún hay miles que no quieren vacunarse y los fármacos se vencen en los refrigeradores.

De vuelta en el “mall”, tanta gente sin mascarilla nos inquieta. Preguntamos a los guardias si ya no era exigencia, y responden vacilantes que ahora es opcional, que los jefes ordenaron no molestar a los clientes, por eso muchos van por ahí como si no es con ellos; aunque algunas tiendas sí exigen la protección.

La buena noticia es que los especialistas de la salud convienen en que la covid-19 un día será una enfermedad común, endémica, con consecuencias mínimas, todo futuro, todo postrero; así que mientras eso pasa tendremos que sobrevivir a esta época de contrariedades. Las claves: vacuna, mascarilla, alcohol, distanciamiento, ¿quién no lo sabe?