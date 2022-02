La extradición de JOH

Al ver las imágenes en vivo en la televisión, mediante las cuales se mostraba la detención del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), no puedo negar que me embargaron una serie de sentimientos encontrados, en los que la lástima por la desgracia de un compatriota sometido a la justicia extranjera se mezclan con la vergüenza de pertenecer a un país al que se le concede el mote de narcoestado, y con la tristeza de comprender nuestra fragilidad institucional, en la cual las instituciones encargadas de combatir el nefasto flagelo de la narcoactividad, hasta hace poco se han venido coludiendo con la delincuencia y la impunidad.



No dudo que en el caso de JOH se está haciendo justicia, pero lo que lamento profundamente es que la misma sea impulsada y ejercida desde fuera de nuestras fronteras, porque la “Honduras de acá” no tiene la valentía ni la moralidad para hacer prevalecer los códigos y leyes que claramente penalizan cualquier tipo de actividad delictiva e ilegal, sin hacer distinciones entre los poderosos y los humildes a los que las serpientes muerden los pies descalzos.



Cuando siento el alma perturbada e inquieta, generalmente busco consuelo en algún ser querido o en las lecturas diarias de la Biblia.



En la primera lectura correspondiente al martes 15 de febrero del corriente, me encontré con la siguiente preciosa joya: “Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta; Dios no es tentado por el mal y él no tienta a nadie.



A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce; el deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra la muerte” (Santiago 1: 12-15).La primera parte de la lectura anterior, nos invita a soportar las pruebas que inevitablemente se nos presentarán a lo largo de la vida.



La segunda parte nos asegura que de Dios no podemos esperar ningún mal y mucho menos alguna tentación. Y la tercera, que el mal se origina en nuestros propios deseos, que al concretarse conducen al pecado y a la muerte.