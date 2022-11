El término STEM apareció por primera vez en 1990 en Estados Unidos. Fue creado por The National Science Fundation como un acrónimo de Science, Technology, Engineering y Mathematics, con el que se hacía referencia de forma general a eventos, políticas, proyectos o programas alusivos a estas áreas.

En 2008, Georgette Yakman propuso en los Estados Unidos un nuevo marco de comprensión del enfoque, invitando a que pasara a un abordaje humanístico en el que la “A” hacía alusión a las artes físicas, plásticas, manuales y del lenguaje y a las ciencias sociales.

Cuando se conjugan habilidades artísticas y creativas con la educación STEM se ponen en valor aspectos como la innovación y el diseño, el desarrollo de la curiosidad y la imaginación, la búsqueda de soluciones diversas a un único problema, etc.

La educación espacial y STEAM se utilizan a diario para mejorar las condiciones de vida en la Tierra, como las aplicaciones de rutas que nos ayudan a evitar la congestión del tráfico, indicar cuál es el camino hasta el destino, etc. En el área de construcción algunas empresas utilizan imágenes satelitales de alta calidad combinadas con tecnología espacial para cotizar trabajos particulares sin visitar el sitio, incluso las compañías de seguros utilizan esta tecnología para evaluar el riesgo de los edificios de forma remota.

La educación espacial y STEAM permite al estudiante soñar en grande. Aunque un estudiante no sueñe con ser astronauta y conocer el espacio, la educación sobre el espacio y su exploración es importante ya que no solo enfatiza las materias STEAM, sino que nos motiva a soñar con algo más grande de lo que ya sabemos y experimentamos en este momento. Es importante que nos demos cuenta de que la exploración espacial no se limita sólo a la industria, también las instituciones académicas juegan un papel importante.

Por ejemplo, en Tegucigalpa, Honduras, se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de Hondura (UNAH), en donde han dado vida al satélite Morazán, el primero de la República de Honduras y el tercero desarrollado en Centroamérica que viajará al espacio, el cual fue desarrollado en colaboración con el Sica en un proyecto que consiste en lanzar un satélite tipo Cubosat de pequeño tamaño en el espacio para que suministre información sobre condiciones hidrometeorológicas, geomorfológicas y comunales, con el objetivo de prevenir riesgos de inundaciones y deslizamientos y fortalecer a comunidades aledañas a las cuencas de los ríos seleccionados, para que puedan prepararse ante estos fenómenos.

La Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) creó una comunidad de estudiantes, docentes y organizaciones llamada Space Station Explorers, donde ofrecen lecciones para replicar experimentos que realiza ISS y los jóvenes se motiven a descubrir más el espacio y estudiar algo que se relacione con él.

Te invito a enseñar a través de la metodología STEAM y tratar la educación de manera integral orientada a un enfoque educativo donde sea más colaborativa, integrada, contextual, activa, incluyente y expandida.