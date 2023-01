La economía mundial amenazada

A pesar de que los organismos internacionales de crédito son muy conservadores a la hora de dar declaraciones sobre la economía mundial, más cuando los pronósticos son a la baja, por aquello de no generar pánico que puedan agudizar los problemas económicos, y además, porque la conclusión obligada de esta crisis llevará a pensar que la misma surge como resultado de una economía que, motivada por el afán de ganancia, se desarrolla de forma anárquica.

La presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Cristalina Georgieva, ha asegurado que el 2023 será un año más complicado para la economía mundial que el 2022 debido a la desaceleración de la economía simultánea en Estados Unidos, China y Europa. Según las declaraciones de la funcionaria del FMI, la peor parte la sufrirán los países emergentes y los países subdesarrollados, sobre todo los que tienen un alto nivel de deuda externa.

La opinión pública mundial, por el ocultamiento que hacen las grandes cadenas de comunicación sobre los efectos y causas de la guerra en Ucrania, no logran entender que esta guerra no solo drena recursos abundantes de Europa y Estados Unidos, sino que también ha llevado a muchos países a una crisis energética severa, con una gran capacidad de trasladar los desajustes del mercado energético a los países pobres. Para los especialistas y representantes de organismos humanitarios, la crisis que se vive no se parece en nada a la crisis experimentada en el 2008, en este caso no se resolverá con la inyección de capital financiero.

Tampoco se trata de una sacudida en la oferta y la demanda, es una situación que afecta todo el sistema productivo. El mundo desarrollado y sus organismos especializados de crédito, en vez de responder con una acción solidaria, reaccionan con medidas proteccionistas y de bloqueos, que agravarán la situación de millones de seres humanos.

La crisis que vivimos es una crisis ambiental, migratoria y sobre todo una crisis sanitaria agravada por la pandemia de covid-19, que puso de manifiesto las carencias que se viven en muchos países del planeta, influyendo decididamente en la educación, tanto que, por solo la ausencia de los estudiantes a sus centros de estudio, mostrarán un rezago académico que los privará del acceso al mundo del trabajo.

Resulta paradójico que mientras el mundo se encuentra amenazado por distintas crisis, muchas naciones ven incrementado su presupuesto militar. El Congreso de Estados Unidos ha comprometido 857,900 millones de dólares, el presupuesto militar más elevado en la historia de Estados Unidos.

Como para no quedarse atrás, hasta Honduras, en el gobierno del socialismo democrático, prevé un aumento de 427 millones de dólares para el 2023, para la compra de equipo militar, con un incremento del 12.5% respecto a 2022. En un país donde todo está por hacer deberían de establecerse prioridades y no hay ni la mínima duda que ese 74% de pobres que existen en el país deberían ser la prioridad y, de esta manera, por lo menos, paliar males mayores en una coyuntura como la que estamos viviendo.