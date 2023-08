¡Jamás silenciarán la esperanza!

El miedo confeccionado desde el poder no tiene límites para los gobernantes, y pueden hacer lo que quieran sin rendir cuentas a nadie. El poder absoluto seduce a estos individuos y no pueden verse frente al espejo donde la realidad les escupe el repudio, por eso no pueden permitirse que exista ninguna forma de disidencia, resolviendo someter al silencio a la oposición, persiguiendo, encarcelando y asesinando. Estos caníbales de la política no están sujetos a ninguna ley y nada crece bajo su sombra, aplastando a su pueblo, donde los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de religión son restringidos y eliminados por completo.

El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, en Quito, es la más reciente evidencia de una tragedia desquiciada en nuestra América Latina. Lo mataron a los 59 años. Había sido periodista de investigación, activista de organizaciones indígenas y de trabajadores, líder sindical y legislador. Era un firme luchador contra la corrupción. Villavicencio se derrumbó al abordar su vehículo rodeado de escoltas cuando fue alcanzado por tres disparos de una ráfaga de 40 balazos, en un mitin político en la capital ecuatoriana, en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 30 de agosto, mientras Ecuador sufre una escalada de violencia por la acción de bandas criminales que también se cobró la vida recientemente de un alcalde y de un candidato al Congreso.

Parece que en América no creciera jamás la esperanza desde siempre. Los años duros de los 80 fueron fatídicos para la actividad proselitista en Colombia, donde tres aspirantes pagaron con sus vidas. En 1989, en plena concentración fue acribillado Luis Carlos Galán. A Bernardo Jaramillo lo asesinaron en 1990. Jaramillo había sucedido en el liderazgo a Jaime Pardo Leal, a quien también le arrebataron la vida de forma violenta en 1987. Y el mismo año, cae abatido el candidato de la guerrilla, Carlos Pizarro.

En México desataron la furia en 1994 con el brutal asesinato de Luis Donaldo Colosio. El mismo año, un atentado mortal acabó con la vida de José Francisco Ruiz Massieu. Mientras que, en Estados Unidos, el demócrata Robert Francis Kennedy, hermano de John Fitzgerald Kennedy (asesinado en 1963), fue abatido a tiros en un acto en Los Ángeles.

Y una larga cadena de magnicidios en esta franja de cicatrices que aún sangra con el crimen del presidente haitiano Jovenel Moïse. El homicidio de José Antonio Remón Cantera, el primer militar en asumir la Presidencia de Panamá. En Guatemala, fue asesinado en la casa presidencial Carlos Castillo Armas. En Chile, el crimen contra el presidente Salvador Allende, en el centro de un golpe de Estado. En Brasil, la muerte de Juscelino Kubitschek de Oliveira, en un “accidente” tapizado de dudas e intrigas.

¡Así quieren matar las democracias, así quieren acabar con la esperanza los cobardes de la historia, los que temen a los procesos de transformación por la justicia y la verdad!

Por eso urge que nada quede impune ante la violencia política, y tener claridad de una investigación transparente, exhaustiva e independiente para que los responsables de este ataque rindan cuentas. La intimidación contra cualquier candidato político es una grave amenaza para los procesos electorales y la expresión democrática de los pueblos de esta América acribillada de terror de los déspotas del poder, que detrás de cada discurso de odio, detrás cada bala, detrás de cada amenaza están estos crímenes, enterrados en las grietas de las democracias fallidas de nuestros pueblos, donde algún día ganará la esperanza, aun con sus manchas de sangre, teñida de ideologías y fracasos, pero que no podrán matar jamás.