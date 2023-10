Hace más de 40 años, cuando retornamos a la vida democrática, la ciudadanía hondureña no tenía que pensar en reformas. Todo parecía exactamente lo que necesitábamos para despegar. Siempre el anhelo de despegar. Y algo se ha logrado. Y creíamos que los políticos sabían cómo usar el instrumental que significaban los partidos políticos, para crear la vida de ensueño que nos ofrecían. Era un nuevo comienzo y con él, la esperanza de un futuro promisorio en el que la obligada migración no estuviera entre los desafíos individuales a enfrentar y colectivos, como país. Ni la pobreza hasta la miseria de un 70% de la población, ni el femicidio, ni otros azotes tan repudiables como la impunidad y la corrupción harían mella en nuestro ánimo, existirían. Pero existen. Y en gran medida por la distorsión de la práctica política y sus únicos ejecutores, los políticos. La política no nos ha fallado, muchos políticos con poder lo han hecho. Lo que tuvimos que hacer era no votarles y negarles la representación de nuestros intereses. Ahora debemos considerar como salida el hacer reformas electorales. Sin duda que, a pesar de los errores de nuestros dirigentes, Honduras es mejor que ayer en varios aspectos. Pero ya los partidos políticos dejaron de ser las articulaciones de la sociedad. Auto descalificados, pero vitales para la democracia y para la vida nacional, deben replantearse y volver al estado de desprendimiento de su origen, en procura del bien común. Ahora pensamos en reformas electorales, pues es lo que consideramos realizará los ajustes al sistema político y electoral, para que finalmente llene nuestras expectativas. El Movimiento Patria, organización ciudadana en la que coinciden pensamientos heterogéneos y la voluntad única de contribuir al engrandecimiento nacional, ha iniciado la socialización de las reformas electorales que doten de credibilidad y, por tanto, de legitimidad a la susodicha práctica política. La Universidad José Cecilio del Valle ha sido el núcleo inicial.