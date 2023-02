Incidencias

Habrá que darle tiempo a las y los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Confinarse en los extremos, como malo y bueno, o como blanco y negro, puede llevar a perder la perspectiva y de frente al futuro, distorsionar una vía que no va a ser recta, pero que el que no lo sea, no significará que se está perdido. Desacelerar el nivel de angustia que la ciudadanía, más preciso, el estamento político, ha estado padeciendo siempre es positivo. Unos porque quieren lo mejor para Honduras, otros por sentirse amenazados con los cambios. Lo trascendente por ahora es que finalmente quedó integrada la cúpula del Poder Judicial, dotando de cierto sosiego la cotidianidad.

El descrédito previo y posterior a algunos y algunas está fuera de lugar y es absurdo. Era en el periodo de tachas establecido por la Junta Nominadora que había que hacerlo. Quienes conforman esta Corte Suprema salieron de la nómina enviada por el órgano ad hoc. Y se cumplieron parte de las expectativas: la mayoría son mujeres. Habíamos albergado la idea de que las más calificadas, Ana Pineda y Aida Romero, estarían entre ellas. Transitaron un proceso arduo que les dota de confiabilidad. Ojalá por siete años.

La prestación de la promesa constitucional ante el pleno del Congreso Nacional, como lo manda la ley, pero recién “descubierto”, no ante la presidencia, ratifico una vez más la ilegalidad de su junta directiva.

El que el diputado Redondo haya ejercido de director de coro no la legaliza. Es tarea pendiente legalizarla. Contrario al temor precedente, es poco probable que el “Prez” Zelaya logre su aciago objetivo de domeñar la justicia: que la presidencia haya recaído en una abogada afín a su proyecto político no la asegura bajo su mando.

Es profesional, con conocimiento del proceso judicial y sujeta al imperio de la ley y ella, como Mario Díaz, Roy Pineda, entre otros también afines, no van a deshonrar una trayectoria que les ha demandado tanto sacrificio. Por ahora, podemos alejar preocupaciones.