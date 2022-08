Ideología y fe

En las últimas semanas he estado reflexionado sobre los acontecimientos que se han suscitado en nuestro querido país vecino, Nicaragua. Se habla de una Iglesia Católica perseguida. El 1 de agosto se ordenó cerrar siete radioemisoras católicas, y recientemente monseñor Rolando Álvarez ha sido detenido, acusado de haber incitado a “ejecutar actos de odio contra la población”. Hay imágenes de un sacerdote oficiando la misa fuera del templo porque la policía no dejó entrar a los feligreses.

La Iglesia nicaragüense, igual que muchas organizaciones políticas y de derechos humanos, ha sido muy crítica del gobierno de Ortega. Ha instado, por ejemplo, a una mayor democratización del sistema de elecciones en Nicaragua, duramente cuestionado después de que en las últimas elecciones la candidatura oficialista prácticamente no tuvo oposición. Lo que contradice muchos acontecimientos sociales dados en Nicaragua, con una oposición basta y beligerante.

Algunos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, son intolerantes a la crítica. Y al parecer, el de Ortega es uno de esos. No es este el primer hecho contra la libertad de expresión y pensamiento que se le critica. Pero esta aparente persecución política contra la jerarquía de la Iglesia Católica sorprende sobre todo porque Nicaragua es un país profundamente católico, mucho más católico que Honduras, diría yo. Basta con acercarse en diciembre para la fiesta de la Purísima o entrar a cualquier casa nicaragüense. Y más extraño aún, uno de los eslóganes que se ha usado durante el gobierno de Ortega es “Nicaragua: cristiana, socialista y solidaria”.

La Iglesia en Nicaragua ha sido opositora del gobierno que rige desde 2007 creo que no solo por un asunto evangélico, sino por asuntos ideológicos. Y es aquí donde surgen las preguntas de cuál es el papel del pueblo católico en los asuntos de Estado.

Cuando me imagino la figura de Jesús, me lo imagino del lado de los pobres y como un tipo revolucionario y beligerante. Y ese es el espíritu que pienso debe tener la Iglesia en el escenario político. No puede tener un mensaje frío e indiferente. Pero como el mismo Catecismo de la Iglesia Católica dice que es humana, y que se puede equivocar, muchas veces lo que se profesa desde los púlpitos está contaminado por la ideología. Y en algunas ocasiones se olvida que la ideología es aún más humana, y que se puede equivocar.

Y yo quisiera darle un mensaje a la estructura que gobierna la Iglesia Católica de Honduras, tan duramente criticada (incluso por el mismo pueblo católico) por su poca beligerancia ante ciertas injusticias dadas en nuestro país, salvo algunas notables excepciones.

Si en el futuro hay diferencias y crítica hacia el gobierno, que su mensaje sea social y evangélico, apegado únicamente al amor por el pueblo hondureño. Y que no haya en él ni un rastro de ideología o corazones políticos latiendo. La feligresía de este país no se merece algo distinto.

Del mismo modo quisiera dirigirme a la estructura de gobierno de Castro. La religión debe ser eso, religión, y no un instrumento de adhesión. Y, además, como parte fundamental de la sociedad y cultura hondureñas, se la debe respetar.

Deseo profundamente que los hermanos nicaragüenses consigan la paz, y que se haga justicia para los perseguidos. Y recordemos: la verdad nos hará libres.