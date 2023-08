Hondureños manejando su peor versión

Esta semana me tocó ir al aeropuerto de Palmerola. Desde Tegucigalpa, ochenta y pocos kilómetros. Nada particular, si no fuera por las posibilidades de sufrir un percance vial. Quise contarlas y sumé siete veces en que pude lamentar el recorrido, solo por la conducta de ciertos irresponsables. El hondureño conduce mal. Peor que mal.

La carretera CA-5 tiene mala fama. No es por la calzada, porque está buena, buenísima. Hay una señalización completa y los cuatro carriles están muy bien identificados; lo mismo que los pasos a desnivel, los retornos y los desvíos. Eso sí, por las noches son tinieblas insondables, y aunque la electricidad se comercializa hace 140 años, todavía no llega a las vías públicas interurbanas.

Pero los datos son abrumadores, espantosos, solo el año anterior 1,250 personas fallecieron en las calles, bulevares y carreteras de nuestro país, y las autoridades de Tránsito registraron más de 10 mil accidentes, y eso que muchos choques y colisiones, con daños menores, no se reportan. En lo que va de este 2023 ya se cuentan hasta mil muertos.

Es tan impactante que la ONU nos envió a un especialista, Jean Todt, quien vino a subrayar los problemas claves en las carreteras y las soluciones que siempre hemos conocido y desdeñado: educar a los conductores, mejorar la infraestructura vial, aplicar la ley y establecer un sistema de castigos.

En el viaje a Comayagua, cruzaba una sección montañosa, en el carril a mi lado derecho iban prudentes dos rastras, cuando vi en el retrovisor un vehículo raudo y amenazante; el conductor hacía desesperados cambios de luces y sonaba desquiciado la bocina; aceleré para colarme entre los enormes camiones y permitir el paso al demente de un Nissan negro, doble cabina.

Más adelante, un tipo en moto decidió que eso del retorno en la vía no es para él, que no iría a dar esa gran vuelta, así que prefiere saltarse la mediana, que tiene una altura para evitar a los brutos; sin embargo, igual lo intentan, arriesgándose a un arrollamiento brutal, que arruine su vida y la de otros.

Culparíamos menos a un perro que unos kilómetros más adelante, desconfiado y temerario, cruzó corriendo veloz los cuatro carriles, ante el sobresalto de varios conductores que frenaron asustados, imaginando tragedias, la muerte atropellada del animalito, un volcamiento fatal.

Siguiendo la norma -no pasar de 80 kilómetros por hora- se libera del estrés de la carretera, se puede apreciar el paisaje, escuchar música, conversar con los acompañantes. No pensó lo mismo el conductor de un Amarok blanco que nos rebasó frenético; iba con maletas también para el aeropuerto, lo gracioso en que casi llegamos al mismo tiempo.

Es un enorme desafío educar a los conductores hondureños, que respeten sus vidas y tengan consideración con los demás. Pero hay que empezar, sino estos cinco muertos diarios que ahora nos desconciertan, seguirán sumando.