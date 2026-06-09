Honduras ante la nueva alianza atlántica

El reciente planteamiento de construir una alianza económica más sólida entre América Latina, Europa y Estados Unidos refleja un cambio profundo en la geopolítica mundial. La reconfiguración de las cadenas de suministro, la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, las tensiones comerciales globales y la necesidad de asegurar materias primas estratégicas han colocado a América Latina en una posición privilegiada que pocas veces había tenido en la historia reciente.

Empresarios, organismos internacionales y analistas coinciden en que la región se encuentra en una oportunidad excepcional para atraer inversiones, fortalecer el comercio y convertirse en un socio estratégico del bloque atlántico.

Para Honduras, esta coyuntura representa una oportunidad que no debe desperdiciarse. Durante décadas, el país ha dependido principalmente de las remesas, la maquila y algunos productos tradicionales de exportación. Sin embargo, el nuevo escenario internacional exige una visión mucho más ambiciosa y estratégica.

La primera recomendación es fortalecer la relación económica con Estados Unidos y la Unión Europea mediante una agenda agresiva de atracción de inversiones. Honduras debe posicionarse como un destino confiable para procesos de relocalización industrial (nearshoring), aprovechando su ubicación geográfica, acceso a ambos océanos y cercanía con el mercado estadounidense. No basta con ofrecer incentivos fiscales; se requiere seguridad ciudadana y jurídica, infraestructura moderna y una política económica coherente.

La segunda recomendación es acelerar la modernización logística. Puerto Cortés, Henecán, los corredores carreteros, los aeropuertos internacionales y la conectividad digital deben convertirse en prioridades nacionales. Ningún país puede integrarse exitosamente a una alianza económica global si mantiene elevados costos logísticos y deficiencias en transporte y energía.

En tercer lugar, Honduras debe fortalecer su capital humano. La nueva economía atlántica demandará técnicos, ingenieros, especialistas en inteligencia artificial, programación, logística, manufactura avanzada y energías renovables. La educación técnica y universitaria debe alinearse con las necesidades reales del mercado internacional.

Un cuarto elemento es la integración energética regional. América Latina está impulsando una mayor cooperación energética con apoyo europeo, buscando mercados más eficientes y competitivos. Honduras puede aprovechar su potencial hidroeléctrico, solar y eólico para convertirse en un actor relevante dentro de ese proceso.

Finalmente, el país debe construir una política exterior eminentemente económica. La diplomacia ya no puede limitarse a relaciones protocolares; debe enfocarse en abrir mercados, atraer inversión, facilitar financiamiento internacional y posicionar a Honduras en los grandes proyectos regionales.

Las oportunidades están sobre la mesa; el verdadero desafío será tener la capacidad de aprovecharlas antes de que otros países de la región lo hagan primero.