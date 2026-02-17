Honduras ante el GAFI

Honduras se encuentra ante una coyuntura decisiva que trasciende la técnica jurídica y entra de lleno en el terreno de la estabilidad económica, la credibilidad internacional y la gobernabilidad democrática. La próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para el mes de agosto, representa una prueba crucial para el país. De no cumplir con los compromisos asumidos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Honduras podría ser incluida en la denominada “lista gris”, con consecuencias profundas para su economía y su reputación global.

La lista gris no es un simple señalamiento simbólico. Los países que ingresan en ella pasan a ser considerados jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus sistemas de control financiero. Esto implica mayores controles en transacciones internacionales, dificultades para mantener relaciones con bancos corresponsales, incremento en los costos del crédito externo, reducción de la inversión extranjera directa y, en general, una percepción de mayor riesgo país.

Para una economía como la hondureña, altamente dependiente de remesas, comercio exterior y financiamiento internacional, el impacto podría ser significativo.

El desafío inmediato radica en la necesidad de presentar y aprobar un paquete de reformas legales que fortalezcan el marco normativo nacional conforme a los estándares internacionales del GAFI. En particular, se requiere avanzar en al menos tres reformas clave.

La primera es la creación o fortalecimiento de una Ley de Registro de Beneficiarios Finales, que permita identificar de manera clara y transparente a las personas naturales que realmente controlan o se benefician de sociedades mercantiles, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. La opacidad en la titularidad real de empresas ha sido históricamente uno de los principales vehículos para el lavado de activos. Sin un registro efectivo, accesible y confiable, las autoridades enfrentan serias limitaciones para rastrear operaciones ilícitas.

La segunda reforma corresponde a la actualización de la Ley Especial contra el Lavado de Activos. Aunque Honduras cuenta con legislación en la materia, persisten vacíos en cuanto a la amplitud de los delitos precedentes, la capacidad de decomiso de bienes, el acceso oportuno a información financiera y la coordinación interinstitucional. El GAFI no solo evalúa la existencia de leyes, sino su efectividad práctica en investigaciones, judicializaciones y condenas.

La tercera reforma clave se relaciona con la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, que requiere ajustes para alinearse plenamente con las recomendaciones internacionales, especialmente en lo referente al congelamiento inmediato de activos, cooperación internacional y sanciones financieras dirigidas. En un contexto global donde las amenazas transnacionales evolucionan constantemente, la debilidad normativa no es una opción.

Este proceso no puede recaer únicamente en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), aunque su papel técnico es fundamental.

La responsabilidad es compartida y debe asumirse como una prioridad de Estado. La Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Finanzas y el Congreso Nacional deben trabajar de manera coordinada y acelerada. La lucha contra el lavado de activos no es solo un asunto financiero; es una herramienta esencial contra el crimen organizado, la corrupción y la penetración de economías ilícitas en las instituciones públicas.