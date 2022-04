Hojas muertas

Virtuosos quienes poseen estudios avanzados, sobre todo en ciencias sociales, pues temprano aprenden, cual imperiosa regla, que los sucesos humanos jamás son aislados sino que integran parte de un todo, proceso o ciclo que los deriva y por los que, sabiendo sus orígenes y causas, se accede a la interpretación de la conducta individual y la comunal.

Su método les hace ver completo el panorama: los galos se lanzan a la calle en 1789 y derrocan la monarquía, incluso quitándoles sus cabezas, pero no por un acto súbito o al impromptu de las masas sino porque estas venían siendo educadas e ideologizadas para la rebeldía desde medio siglo antes por los sabios de la Ilustración (Diderot, Rousseau, Voltaire, otros).

O igual, si el zar Nicolás II de Rusia no hubiera sido tan bestia con su pueblo este no hubiera accedido a los cantos subversivos que les proponían entonar filósofos y políticos como Lenin y Marx. Si Morazán no hubiera intentado arrastrar a los ticos en la reconstrucción de la república federal -lo que ni pizca les motivaba- quizás estuviera vivo...

Debe comprenderse entonces -para conocimiento y para felicidad- que Honduras ha entrado a una significativa etapa de cambio cultural probablemente profundo (que quiere decir permanente). Etapa que no inicia con el triunfo de Libre y su alianza electoral sino antes, cuando el pueblo entiende y se convence de que el gobierno de los cachurecos conservadores lo conduce a inevitables desastres y que había que erradicarlo. Etapa que igual es ética ya que implica un maravilloso rechazo histórico a la maldad y la escogencia de lo bueno o prometidamente bueno.

Lo que a su vez implica una elevación de la conciencia política general. El consensuado cambio de gobierno fue en efecto el voto para producir un cambio de sistema. Treinta años de experimento neoliberal fueron suficientes para ratificar su injusticia e inutilidad, cuando a punto estuvimos de que subastaran en la lonja neoyorkina el territorio patrio. Quién duda que vivimos un voluminoso aunque discreto reorden de deseos populares y modernos cartabones que exigen jugar a lo limpio y que ocurre siempre en pueblos que ya tocaron fondo y están desesperados, lo que los fuerza a innovar su cultura práctica diaria. Esa innovación es como el árbol que suelta sus hojas muertas y las sustituye por frescas y relucientes, volviendo a empezar la vida.

Y así generación tras generación, relevo y cambio, desprendimiento de algunos valores y adopción de otros no siempre positivos, sin olvidar lo que afirma la canción francesa del mismo título de este artículo, que la vida separa a aquellos que se quieren (la vie sépare ceux qui s’aiment).

Asistí recientemente al homenaje póstumo de una ilustrada maestra y entre quienes hablaron había un joven vestido con tenis rojos, calzoneta corta y camiseta para ejercicio, atuendo inapropiado e incluso irrespetuoso para los dolientes. Sus palabras sonaron en cambio sinceras y ello me ayudó a deducir la urgente necesidad de reestablecer ciertos principios de comportamiento social olvidados pero a la vez dejar que el pensamiento y la acción fluyan en Honduras como nunca, a fin de asegurar la práctica de la libertad. Retoños del día a día, hojas oxidadas que se van...