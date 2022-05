Hipócritas

Hacia los treinta años tuve la fortuna de dedicarme a leer apreciable cantidad de libros sobre sociología e historia del mundo, extrayendo de esa insomne adicción varias lecciones sobre la conducta humana y la actuación de políticos, reinos y Estados, particularmente una sintetizada en pocas palabras: los imperios (o aprendices de tal) mienten. Y lo hacen a estilo permanente porque es el modo en que disfrazan su objetivo central y vital: expoliar del individuo sus recursos.

Díganlo si no Egipto (2686 a. C.) en Sinaí; Babilonia (1600 a. C.) en Éufrates; Roma en Palestina; la Inglaterra de tres crueles siglos en India, más otros espacios donde el objetivo esencial era llevar a la metrópolis riquezas y caudales de la periferia, asunto que incluía no sólo materias (madera, mármol, minerales) sino cosa humana, o sea gentes, que es decir forzado músculo: esclavos.

Grecia sigue reclamando hoy artes que robaron británicos, franceses y el Eje durante su malhadada ocupación militar (1941) y que ornan Europa... ¿Acaso sería ese continente tan rico si no hubiera convertido a América en su mina de avaricia?

Sucede en esta la guerra bestial en Ucrania, donde Rusia arrasa impía una respetable civilización y se hace obvio el cinismo de las naciones ya que Ucrania se convierte, sin que lo percibamos, en cancha de gallos, espacio de confrontación y campo para ensayo de armas, ring de boxeo, arena de gladiador en que el sacrificado es el pueblo de esa noble y no menos corrupta nación, a la que le meten armas hasta las narices para que se inmole en aras de la ideología en tanto se la destruye y sofoca ante la vista inmoral de Europa y EUA.

Con que en este minuto si la OTAN declarara que rechaza a Ucrania como miembro acaba la guerra. No hubiera hostilidades si la OTAN hubiera dicho lo mismo en febrero, pero no, se trata, aunque a Zelenski y ucranios los lleve el diablo, de someter a Rusia a la humillación.

Las peores virtudes farisaicas ocurren con el dinero que financia la guerra. Mientras que para aliviar las caravanas de migración centroamericana EUA se tajó la epidermis y ofreció a Centroamérica humildes $400 millones, a Ucrania concede en armas (que luego debe pagar) cuatro mil (4,000) billones de dólares, aparte de otra oferta para financiar la reconstrucción física, concluyendo la guerra, por la inaudita suma de 6,000 mil billones de dólares, que es decir toneladas de lempiras, con lo que pudiéramos reconstruir al país y a toda Centroamérica...

Pero es que Ucrania no sólo posee petróleo, cobre, titanio, hierro, galio, manganeso, carbón, gas natural, sal, azufre, magnesio, grafito, titanio, caolín, níquel y mercurio, invente usted que más, sino que además es limítrofe con el enemigo. A pesar de que Honduras es (¿era?) rico en aguas, no es frontera con el duro rival capitalista del capitalismo, y por ello vale menos. Con 600 barcos de agua que el país exportara a tierras árabes pagamos la deuda externa.

Con la mayor elegancia, como pronunció el vizconde Cambronne en Waterloo cuando un oficial británico le solicitó someterse y dijo “la Guardia muere, no se rinde” (la Garde meurt, mais ne se rend pas), para luego expulsar, cuando le insistió, la palabra famosa: “¡Merde!”, algo así viene siendo la hipocresía occidental.