Con el establecimiento de relaciones diplomáticas de Honduras con la China Popular, los medios tradicionales (afines al sector privado) han generado una especie de campaña para crear en la población hondureña mucho miedo y preocupación, al decir que esa potencia asiática es una amenaza no solo para la democracia nacional sino para las de todo el mundo.

La decisión del Gobierno de Honduras ha generado mucho ruido.

Analizando la coyuntura, ciertamente que hay una razón lógica no solo para que una región del mundo se sienta amenazada sino para que la mayor potencia del mundo, USA lo esté, principalmente porque todo esto indica el inicio de una transición mundial. Parece que el mundo no se percata de que China siente que este es su momento, su revancha después de la invasión de Manchuria y las Guerras del Opio, entre otros abusos contra ellos, antes que se creara la China actual, en 1949.

Nadie se ha dado cuenta que China quiere recuperar el esplendor que tenía alrededor del año 1500, cuando le compraban la plata a España (la que le robaron a América) para transarla a través de Filipinas con el objetivo de resguardar sus fronteras. Por eso los chinos creen que este es su siglo (1950-2050), aquel en que pueden recuperar ese esplendor de antaño y de hecho, en pequeñas ciudades de China sus habitantes creen que ya están en el próximo siglo y ya consideran que son el primer mundo y no Europa ni Occidente.

Por otro lado, algunos hechos recientes validan esa creencia. Por ejemplo, mientras Europa construyó sus primeras autopistas a mediados de los años 20s del siglo pasado, China construyó su primera autopista apenas en 1998. Hoy China tiene más de 150,000 kilómetros de autopistas de seis carriles en cada sentido, incluso puede dar dos vueltas al territorio de USA.

A pesar de que la primera red se construyó en 1998, hoy China tiene trenes de alta velocidad y cuenta con el 75% del trazado de alta velocidad del mundo. Además, tiene 40,000 kilómetros de alta velocidad con trenes de 400 Km/h. USA no tiene trenes de alta velocidad. A inicios de la de década de los 90s, la armada de USA tenía más poder de destrucción que todas las armadas del resto del mundo juntas, con 295 buques de guerra y 12 portaavioness que llevaban más aviones que todas las flotas del mundo.

Pero de la noche a la mañana, China crea cuatro grandes astilleros de guerra y ahora tiene más barcos que USA (360), entre buques de guerra, superficie y submarinos, aunque USA tiene todavía más capacidad de destrucción que China. Expertos indican que el ultimoportaavioness que botaron los chinos tiene plataformas de lanzamiento electromagnéticas. Y no solo dominan la tecnología, sino que los pueden vender entre cuatro y 10 veces más baratos que cualquier país y tiene toda la tecnología de occidente, pero mejorada.

Por otro lado, mientras en muchos países se trabaja cuatro o cinco días por semana, ellos quieren seguir trabajando seis días por semana, deamm apmm. Esto lo vienen diciendo desde el año 2000. Es raro ver chinos pasando la tarde en una terraza, porque ellos solo atrabajandoo más preocupante es que occidente parece no comprender su mentalidad, parece no entender que la china es otra civilización y que el chino tiene otra estructura mental.

Por ejemplo, en chino cada palabra tiene cinco entonaciones con significados diferentes y como estado, China tiene 23 siglos de historia y más de 5,000 como Civilización. Pero el mayor temor es que los chinos dicen abiertamente que no son una democracia porque no creen en la democracia, sino que quieren crear un nuevo mundo, el socialismo moderno. Por eso buscan crear un modelo diferente, donde le dicen a su gente que no vote porque no lo necesitan, pues va a tener a los mejores para que se preocupen por ellos. Y ojo. Lo de China no es el comunismo rancio del marxismo leninismo que pregona la oposición en Honduras.

Lo del chino es “es trabaja y hazte rico, (calvinismo protestante) porque si eres rico enriqueces a la sociedad, pero siempre y cuando ames al Partido Comunista”. Para llegar a esa meta han creado un sistema en el que tienen el apoyo completo del pueblo chino, como lo dice Harvard en USA o la Universidad de York en Canadá, porque es su momento en la historia para salir del siglo de la humillación (1850-1950).

Ellos creen que esa es su especie de venganza, el momento en que salen del siglo en que occidente abusó de ellos y recuperan el esplendor que tenían hace 500 años. Y la mayoría así lo siente, porque ellos ven que sus padres vivían en una choza y ahora viven en las ciudades más modernas del mundo, donde ellos mismos creen que han cambiado de siglo y que son el primer mundo. Ciertamente que hay muchas razones para tener temor al establecimiento de relaciones con los chinos, pero también hay muchas razones para justificar la decisión tomada por Honduras. Ahora solo resta esperar que el cambio mismo ofrezca resultados en el costo plazo.