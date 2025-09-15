Groseros deterioros

El engaño ocurrió en 1938, cuando Sir Neville Chamberlain retornó de Europa central para informar alegre a los británicos que había conjurado una nueva guerra pues acababa de convencer a Adolfo Hitler que negociara. Mentira, sabuesa estratagema del alemán que consiguió, así, un año más para sus planes. Falla central de Neville pues su política de “apaciguamiento” otorgó al nazi más concesiones de lo prudente, las que, sin su voluntad, abonaron la ruta para otro conflicto. Poco después Herr Adolfo invade Polonia, destroza la entente y vuelca al planeta en catástrofe.

¿Hay hoy reales promesas para que el humano viva en paz? Ninguna... la Unión Europea, que sufre de dolidos prejuicios de rusofobia, y que aplica a Moscú sus convenciones hipócritas (“me hackearon el avión” llora Von der Leyen, denunciando Polonia que eso nunca aconteció) se guerreriza y se hunde en una actitud NATO-conflictiva dirigida a desabrochar otra contienda mundial, tales sus intereses. Y no es que me importe tanto Rusia sino que si lo callamos un día se les ocurre hacer lo mismo con nosotros y perdemos la libertad.

“El problema es que la guerra bulle, respira, madura y envejece, avanza y perdura, enloquece”, confirma Rodolfo Pastor Fasquelle (“Guerra y paz en historia reciente del Medio Oriente”, comunicación personal). “Hoy las guerras en Medio Oriente tienen complejidad y centralidad que exigen más que estudios legales, periodismo o análisis internacional. Exigen descubrir los motores primarios del conflicto y los obstáculos profundos para la paz, con conocimiento de la historia y comprensión dialéctica de los sucesos y los actores”.

Cada día el bollo de lana de la violencia orbital engrosa, habiendo ya quienes predicen que todo va para que en 2030 muera el nuevo orden multipolar. Pues no sólo hay belicismo en Ucrania sino genocidio israelí en Gaza; ataques a Irán, Siria, Qatar, Líbano; masacres en Congo y Ruanda, naves terribles bordeando por mar a Venezuela; 60 años de boicot a Cuba, el más prologado de la historia; amenazas a México y Brasil, deterioros que se hunden además en el interior de nobles patrias como Estados Unidos, donde la violencia se enseñora y se mata casi impunemente y en público, ante tres mil asistentes, cual show macabro, a políticos y candidatos sociales, a niños en escuelas y fieles en templos, a participantes en desfiles y ferias. Advierte el presidente Trump que el país asiste a “the horror, the grief”, obviando, claro, su propia charlatanería motivadora.

Desde 1790 Europa, y en particular el concepto todo de Francia, se hizo modelo de la concordia social, la paz y la disciplina de gobierno, tras las influyentes y frescas ideas del Iluminismo y el parto doloroso de la revolución en La Bastilla. Pero hoy es más bien objeto de burla y escarnio por el cinismo que la abona (excepto España) y su doble moral: le es fácil invertir miles de millones de euros para proveer con armas a Kiev pero escasos centavos para aliviar el sufrimiento que sacude a Palestina. El otro horror, el otro “grief”, obvio que menos visibles por voluntad de sus actores...

Ya no son países los que se deterioran a grados pútridos sino la ética mundial. A menos que ocurran cambios en la ruta el resultado será desastroso.