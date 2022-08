Hace pocas horas, uno de los más altos jerarcas de la estrella solitaria en el infortunado gobierno de JOH acaba de invitar a las fuerzas políticas y vivas del país a emprender acciones orientadas a la conformación de un diálogo nacional que propugne por estimular un clima de concordia entre los hondureños con el fin de encontrar soluciones a los graves problemas que enfrentamos y nos ayude a prevenir los serios perjuicios que se vislumbran en un futuro muy cercano.

El gran diálogo nacional no es una figura del presente; en el discurso patriótico de Miguel Andonie Fernández, en la década de los setenta, el llamado al diálogo sereno, respetuoso y patriótico, ya constituía una obligación ineludible no solo de los políticos, sino de todas las fuerzas vivas del país.

Los estragos del conflicto armado del 69, en las finanzas, la producción, las relaciones internacionales, aunado a gobiernos consecutivos militares, constituían la tumba de la incipiente democracia que el país entero demandaba a gritos.

Qué pesar que el convocante, en este momento, no tenga la catadura moral para llamar a la concordia y la concertación, pudo haberlo hecho en los doce años en que su partido controló inmisericordemente el país.

El estigma que le dejaron en su imagen de ciudadano y político, esos doce años de abuso generalizado, atribuible exclusivamente a su pequeño grupo de “violadores en serie”, encabezado por quien fuera al principio su presidente legítimo y en los siguientes cuatro años, solo su gobernante de facto, no abona en lo absoluto para la promoción de una gesta tan ineludible y urgente, ya que Honduras yace, en estos momentos, sentada en el filo de un machete.

Olvidémonos del pregonero, concentrémonos en el mensaje. Honduras demanda de todas sus fuerzas políticas, instituciones públicas y privadas, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones obreras y campesinas; en fin, de todos los que honestamente amamos esta bandera de pálido azul que busquemos afanosamente la armonía que demandan las circunstancias y que iniciemos urgentemente el camino de la concordia, la unidad ciudadana y el desarrollo nacional.

Esta tarea exige un transparente acto de contrición, un gesto genuino de humildad en el que gobernantes y gobernados acepten sus pecados; lo contrario, la hipocresía, el creerse dueños absolutos de la verdad, la intransigencia e intolerancia y la ceguera que no permite ver, en las propuestas de otros, el camino de solución, será sin lugar a dudas el terminar de cavar la tumba de este pobre país que no es culpable de haber engendrado gobernantes, tan escasos de valores y tan vulnerables para caer en las garras de los más abominables desafueros.

Entonces no nos concentremos en descalificar al vocero del “platiquemos”, reconozcamos que los esfuerzos anteriores por un “Gran Diálogo Nacional” no fracasaron, son los dialogantes los que por pequeñeces y mezquindades no han tenido la voluntad de hacer patria.