Golpe de confianza

Las cifras que han salido a la luz sobre los salarios devengados por altos funcionarios del Estado son demoledoras, anonadantes y, en nuestro contexto, tristes. El debate sobre si son justos o no es absolutamente legítimo, el informe presentado recientemente por la ministra de Finanzas ha dejado en claro que tenemos mucha deuda, poco dinero y es necesario ahorrar.

Estos salarios devengados trascienden lo práctico, que se resume en que con la exorbitante cifra que se paga a estos funcionarios se pueden ejecutar acciones a favor de todos los hondureños, sobre todo el de los pobres, que según las últimas cifras del Banco Interamericano de Desarrollo supera el 54% de la población, 9% más que en 2021, y 14% más que en 2020.

Esto bajo una nueva metodología de medición, por si no le resultan familiares las cifras.Además, estas cifras tienen un impacto incluso en la moral de las personas, que con muchísimo esfuerzo llegan a final de mes después de trabajar muy duro jornada a jornada, o incluso están en la búsqueda desesperada de un empleo sin tener éxito.

Es imposible que no resulte incómodo.La única manera de defender estos salarios sería valerse del argumento de que son puestos que tienen un alto impacto e implican una gran responsabilidad, además de que requieren de una notable preparación académica (que sería otro aspecto para evaluar) o una probada experiencia.

Es la lógica de que el salario (o ingresos) tiene una relación directamente proporcional con el número de personas que se impacta. Pero estamos hablando de un momento histórico de Honduras en el que no se puede, al menos en la administración pública, generar esa sensación de desigualdad.

Nuestro momento vital es tan delicado que aun el aumento de salarios para el sector obrero (que se lo merece) es un tema complejo que se analiza cada año con todos sus sostenidos y sus bemoles. Se le da un tratamiento, digamos, quirúrgico. Por eso no puede haber la sensación de derroche.

La población hondureña espera voluntad política de parte de los gobernantes para que se reduzcan los salarios. Como expliqué unos párrafos atrás, no solamente será un alivio práctico, también significará un golpe que generaría muchísima confianza de parte de la población hacia este nuevo equipo de gobierno.

Y no se trata de un maniqueísmo obsoleto, seguro hay muy buenas personas ganando esos salarios. Y es probable que en algún caso lo merezcan, pero simplemente no hay condiciones en el país. Y perdón por esta insistencia que contradice incluso las prácticas de la buena redacción, pero es se trata de ser empáticos y de hacer un buen ambiente.Creo que si no se actúa como el pueblo espera, es posible que la nueva administración comience a perder créditos, quizá de manera lenta y muy disimulada.

Y este no es un aspecto menor en todo el entramado de la gobernanza. Las acciones del gobierno, además de ser lógicas y buenas, deben tener un respaldo popular. No solo hay que ser bueno, hay que parecerlo también.Y es cierto que no ha sido este gobierno quien ha puesto esas cifras estratosféricas e incómodas, pero sí ha llegado para corregir los errores del pasado.

Esa fue la premisa que se mantuvo durante las últimas campañas electorales, y ahora tienen una gran oportunidad de remediar algo que es a todas luces un error, y hasta de proyectar una imagen favorable.