Los gobiernos están para garantizar un orden social. En otras palabras, están para brindar certidumbre a las personas. Pero en los últimos años, con el retroceso de la democracia y el surgimiento de un nuevo autoritarismo electoral hemos visto como el caos se ha convertido en una forma de gobernar con un rosario interminable de absurdos, escándalos, crisis, desaciertos y fracasos. ¿Por qué esta desviación?

Muchas personas opinan que el caos en Honduras es premeditado; que detrás del desorden hay alguien tirando de los hilos que se beneficia y que se hace más poderoso a costa de la incertidumbre, de la inseguridad, del conflicto social, la violencia y la falta de un norte para el país. En otras palabras, el caos es un proyecto político.

En primer lugar, el gobierno del caos nos distrae y nos pone la mirada en lo inmediato; en el día a día, olvidándonos de los profundos problemas que no quieren o pueden atender nuestros representantes electos.Vivimos en un estado reactivo de caos, sin poder aprender de las lecciones del pasado y planificar para el futuro. ¿Usted se recuerda lo que pasó en Honduras la semana pasada? En segundo lugar, en el gobierno del caos, el único que nos puede salvar es el líder mesiánico, no las instituciones, las leyes o el diálogo.

Ese líder es necesario para resolver el problema que, por cierto, él crea; basta con la intervención del “Hombre” o del “Coordinador” y todo está resuelto, ¿pero a cambio de qué?: sumisión, obediencia y favores que se cobran con intereses.

En tercer lugar, el gobierno del caos no aparece de un solo, sino a medida vamos perdiendo la confianza y la simpatía con el gobierno.Los primeros años de Juan Orlando Hernández no fueron los mismos que sus últimos, así como, el primer año de Xiomara Castro no será el mismo que los siguientes.

En Honduras, los gobiernos tienen la costumbre de pensar que pueden gobernar por sí solos. Pero en el mundo complejo e interconectado de hoy, con una sociedad más informada y beligerante, cuando los gobiernos ven que deben ceder poder para gobernar, en vez de abrirse, se cierran más. La reacción natural al cerrarse es dejar de atender las necesidades de la población y aferrase al partido político, pues ahí está la base de legitimidad y apoyo popular que mueve la maquinaria del gobierno del caos.

A diferencia de los golpes de Estado o de las revoluciones, los autoritarismos se construyen progresivamente con acciones caóticas que tienen la apariencia de desvíos éticos, caprichos ideológicos, manipulaciones legales o desmantelamiento institucionales. Pero las consecuencias son obvias sólo después de que han hecho su daño. Por el momento, tenemos tres opciones: (1) resistir; (2) protestar; o (3) emigrar, hasta que nos toque elegir un nuevo gobierno del caos.