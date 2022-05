Gestión de residuos, problema y oportunidad

Se bebe la bebida, se come la comida, el aparato electrónico ya no funciona como debería. Entonces las cosas (supuestamente) ya no tienen utilidad y se convierten en basura. La basura es un fenómeno sociológico interesante. Su definición es subjetiva y contextual. Algo que es absolutamente inútil a los ojos de una persona es un objeto deseable para otra persona.

Partes de la economía hondureña se basan en esta disonancia, los vehículos o prendas de vestir se importan del extranjero y se reutilizan localmente. Aquí, Honduras cumple un rol en el contexto internacional, ya que extiende la vida útil de los objetos (lo que tiene un efecto positivo en el balance de sustentabilidad).

Por supuesto, esto no siempre sucede voluntariamente, Honduras con su economía, en parte una economía de subsistencia, no tiene la fuerza económica para mantener un sistema económico orientado al consumo de la misma manera que los países más ricos. El uso posterior de objetos usados a menudo es necesario y generalmente no es el resultado de una fuerte conciencia ambiental.

Ante las dificultades económicas de países como Honduras, el manejo adecuado de los residuos es un gran desafío, pero en algunos casos también representa una oportunidad. La situación es multifacética. Las autoridades locales a menudo no prestaban suficiente atención al problema y, al mismo tiempo, a menudo no tenían suficientes recursos financieros para eliminar los desechos de manera adecuada.

Además, a veces falta el conocimiento necesario (especializado) en las autoridades y empresas. Sin embargo, en la poblacion también falta sensibilidad ambiental en la vida cotidiana con respecto al trato con nuestro entorno directo.

Además de los problemas estéticos, la contaminación relacionada con la basura genera incendios forestales, contamina cuerpos de agua, enferma a las personas y contribuye a la propagación de bacterias e insectos. La quema inadecuada de basura también contribuye al calentamiento global, al igual que la operación de vertederos abiertos que emiten gas metano. Sin embargo, una sistematización de la recolección de residuos, en relación con el reciclaje, sería un paso crucial.

En este momento, demasiadas personas simplemente arrojan su basura a los ríos o bosques sin considerar que el pescado que luego comerán ya está contaminado. Asimismo, la botella de plástico desechada por descuido dejará rastros en el medio ambiente, dependiendo del material, pueden pasar cientos de años antes de que se descomponga naturalmente. Esto significa que nuestros bisnietos todavía pueden estar molestos por la basura que se tiró sin cuidado el día de hoy.

Aparte de los daños y riesgos de una incorrecta eliminación de residuos, existe un aspecto económico relevante. Un sector de reciclaje fuerte crea empleos y ahorra material valioso a través del reprocesamiento. Ahora hay empresas que incluso utilizan desechos plásticos para producir material de construcción de carreteras, y los dispositivos electrónicos también contienen recursos valiosos que se pueden extraer y procesar, por nombrar solo dos ejemplos.

Honduras es un país hermoso y necesita mejorar su gestión de residuos para proporcionar un entorno más habitable para todos. Además, esto es bueno para el turismo. El cambio comienza con cada uno de nosotros, con cada objeto tirado por descuido. Las autoridades y empresas deben priorizar este problema, también por el potencial económico que existe aquí.