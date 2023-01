Cierto que cada estilo de gobernar es diferente, pero hay parámetros irrenunciables. La ciudadanía tiene derecho a exigir un buen gobierno. Es un derecho fundamental. Y un buen gobierno no es el que a punta de publicidad, aliena a sus mandantes con supuestos logros. Un buen gobierno, es el que demuestra en la práctica, visión y hechos, en el propósito de mejorar la vida de esos sus mandantes. Que la Presidenta Castro aparezca en primer lugar en encuestas, aquí o allende fronteras, de nada nos sirve, ni a quienes hemos tenido oportunidades y menos, a los que la injustica social, corrupción base, se las ha negado. Ninguno del mas del 70% de pobres, deja de ser analfabeto, o sacia su hambre o recibe atención medica y las medicinas necesarias, por ver a la presidenta en primeros lugares en el aire. Que es la satisfacción del ego al ser reconocida en otras partes, si aquí nos falla? La presidenta Castro nos adeuda a las mujeres hondureñas: su empoderamiento real, asumiendo sus funciones, resistiendo el ser presa del machismo familiar que casi la mantiene nula. Y ante el silencio inexplicable de lideresas y de organizaciones de mujeres cuya labor a través de tantos años, allano el camino para que Honduras tuviera una mujer en la primera magistratura del país. No se explica con amor de madre o de esposa. La responsabilidad de conducir los destinos de la nación es indelegable. Tareas si lo son. Su deber personalísimo es intransferible. Se entiende. El ordenamiento jurídico es asunto suyo y de cada ciudadano. No solo del Poder Judicial. Todos deberíamos tener la tranquilidad, de que la administración publica bajo su mando esta estrictamente enmarcada en la ley. No es lo que ha evidenciado la aprobación del desmesurado presupuesto nacional y su partida confidencial de eufemístico nombre. Aun tiene tiempo. Para dejar la trivialidad a un lado, para mandar y evitar el crecimiento de focos de corrupción que empiezan a expandirse desde su entorno. No nos falle, presidenta Castro.