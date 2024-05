Represión y hasta asesinatos a periodistas. Muchos entre el abrumador diario vivir y la incompetencia manifiesta de sus gobernantes, sienten que no les concierne. Defensores de derechos humanos, también, amenazados o muertos. No es asunto ideológico sino de supervivencia y de justicia, de ellos y de todos nosotros, velar por derechos fundamentales. La indiferencia es inaceptable cuando se calla una voz, que informa o crítica. La democracia requiere de voces que procuren la formación de opinión y el acceso a información cierta, variada e incluyente. Sin sesgos. Estemos o no de acuerdo con quienes emiten sus opiniones, la defensa de su derecho a proclamar sus pensares es un deber nuestro. Uno ineludible para cualquier ciudadano que ame su patria.

Parece volátil pero la solidez de la libertad de expresión como valor y como derecho, es lo que sostiene el andamiaje de la democracia. La libertad de expresión es sagrada, debemos defenderla, nos empodera a los ciudadanos para expresarnos sin recibir represalias. ¿Cómo podríamos entonces dar solución a nuestra grave problemática? Necesitamos libertad de expresión para combatir la corrupción y la impunidad. Si se callan las voces que las señalan, se destruiría nuestro país, no vamos a permitírselos. Repudiar la corrupción y la injusticia es deber ciudadano, que tampoco se debe a sesgos ideológicos. Es nuestro deber, y solo la libertad de expresión nos lo posibilita.

Que se le haya cancelado su columna a Juan Ramón Martínez, obviamente no es porque ha metido en problemas a su periódico. Esas cosas no le pasan a su dueño, invariablemente en el poder. Es mucho más grave: un obligado, y según él, abanderado de la libertad de expresión, le da semejante estocada a este derecho fundamental y con ello a toda la hondureñidad. ¿A qué precio? No lo creíamos, ahora estamos claros: debemos defender nuestra democracia del real avance totalitario de este gobierno y de los poderes fácticos que se benefician de él. Solidaria con Juan Ramón Martínez.