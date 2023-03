Exceso de tareas

Las tareas en casa han sido siempre parte de la cultura educativa en todas partes del mundo. Con ellas se persiguen varios objetivos: ejercitar lo hecho en el aula, fomentar el trabajo autónomo, probar las habilidades de los estudiantes, identificar nuevas rutas y sus consecuentes dudas, entre otros. Y, por supuesto, quienes hacen la tarea han sido considerados personas virtuosas. De hecho, muchos tuvieron esa famosa consigna de los papás, que decía que solamente se jugaba después de hacer las tareas. Para muchos la rutina era: llegar, comer, descansar un poco, hacer tareas, jugar y descansar.

Sin embargo, si en la actualidad se quisiera hacer esa hoja de ruta, en algunas ocasiones los estudiantes podrían descansar hasta medianoche, porque hasta esa hora dejan de hacer tareas. No son pocos los casos en los que los estudiantes están sobrecargados de trabajo, echando por el suelo todos los progresos que ha tenido la educación.Considero que algunos docentes están obsesionados con el volumen de las tareas, cuando el camino es el contrario, como dijo una vez Baltasar Gracián: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”.

Las habilidades que necesitan adquirir los estudiantes de secundaria son en términos generales muy sencillas, además de que si la cantidad de tareas es excesiva, los estudiantes se comienzan a preocupar más por terminar y cumplir con la asignación que por el aprendizaje.

También pienso que para aquellos estudiantes que tienen una actitud negativa hacia las tareas, una cantidad excesiva de ellas les hará ver el camino imposible, y usualmente deciden no recorrerlo. Y para aquellos que las hacen de muy buena gana, termina siendo para ellos una experiencia amarga, desgastante y frustrante. Y para los estudiantes con altísimo grado de responsabilidad, el estrés puede acabar incluso con visitas al psicólogo.

Por otra parte, desde el punto de vista del docente, no es posible revisar con atención al detalle una gran cantidad de tareas o que estas sean muy extensas. Entonces, terminan dando puntos solo por entregar, lo que hace que se pierda por completo el objetivo de las asignaciones para el hogar. Lo mismo aplica para el salón de clases.Un hecho que no ayuda es que en términos generales el Currículo Nacional Básico pareciera no estar bien organizado, algunos temas definitivamente no son pertinentes para algunas edades y otros están de más.

Lo recomendable es que se optimice el tiempo en el salón de clases y se trabaje de manera práctica en ella. A veces se gasta demasiado tiempo en algunas conceptualizaciones poco útiles, explicaciones redundantes y palabras vacías. Casi siempre el tiempo en el salón de clases es más que suficiente.

Recordemos que la formación de un ciudadano debe ser integral, por lo que la recreación, la cultura del descanso y la formación en áreas particulares y no curriculares es fundamental. Hay hogares en los que los papás están ultraocupados para pagarle a sus hijos colegios en los que los ultraocupan a ellos. ¿En qué momento conviven y comparten en familia?

Yo particularmente dudo que el exceso de tareas sea lo que saque del subdesarrollo a Honduras. Debemos buscar el desarrollo de unas habilidades concretas, que en conjunto con los principios y los valores formen ciudadanos éticos y competentes, no simplemente ciudadanos del cansancio.