Estética del respeto

La belleza, entendida de una manera o de otra, ha sido una de las constantes en la historia de la humanidad. Buscamos que ella nos rodee.Pensemos, por ejemplo, en los templos. Para las personas que pertenecen a una religión, Dios es lo más sublime, por lo tanto, es inconcebible que el edificio que funciona como iglesia esté sucio, oscuro, maloliente, desordenado y deteriorado. Hay un respeto por la divinidad y eso se nota en el ambiente. Se rinde culto desde la misma arquitectura, decoración, luz y armonía del lugar.

En otras palabras, desde la belleza.Igualmente, los lugares limpios, ordenados y decorados con esmero usualmente generan más confianza que los sucios, desordenados y descuidados. Nadie dejaría su dinero en un banco que estuviera instalado en un cuchitril o pagaría una consulta médica en un lugar oscuro y triste.

Si en un cuento, serie o película se quiere mostrar la decadencia de un lugar, se lo muestra feo.Para el Estado, al menos para nuestros Estados laicos, lo más importante no es una divinidad, sino el ser humano. Se supone que todo lo que se hace es en función del desarrollo de su población, y debe haber respeto desde la estética de los lugares.Si nos acercamos a un centro de salud, hospital, escuela, calle, carretera, mirador, parque, puesto fronterizo u oficina de Estado en malas condiciones, deteriorada o directamente fea, es una muestra simbólica del poco valor que se nos da como persona.

No quiero que se piense que estas palabras sugieren que en los espacios públicos deba haber lujo, sino funcionamiento efectivo con una buena estética, que vayan de acuerdo con la arquitectura moderna, por no hablar de la comodidad de estos espacios. Me inquietan sobremanera el descuido de la estética de los centros de salud y hospitales. Pensemos en une persona que está enferma y llega a un lugar poco cuidado, estrecho, oscuro y triste. O peor aún, si le toca hacer fila afuera en una calle vieja y maltratada, con olores nauseabundos. No es la mejor manera de comenzar un camino hacia la recuperación.

Unos lugares que siempre me parecieron muy folclóricos y en ese sentido hermosos, pero lastimosamente sucios y poco agradables son varios de los mercados de Tegucigalpa, y aunque no todo malo que se ve es producto de la administración pública (edilicia en este caso), sí hay una corresponsabilidad con los ciudadanos. No se trata de una banalidad o de un simple lloriqueo por querer vivir en un lugar que aspire a la belleza, es simplemente que esta es parte de la dignidad humana.

No podemos negar nuestra naturaleza simbólica.Como es lógico, cada administración hace un cambio de imagen, actualizando la estética comunicativa del gobierno, pero los verdaderos cambios estéticos son las mejoras a las edificaciones y ambientes estatales y públicos. Y estoy seguro de que ese es el deseo de la mayoría de los ciudadanos, por no decir de todos. Pienso que perder el sentido de belleza es perder parte de la dignidad humana.

El Estado debe tener una actitud de profundo respeto con cada ciudadano, porque existe exclusivamente para nuestro servicio. Así que la próxima vez que sienta que un lugar que es responsabilidad de la administración pública es feo y desagradable, es porque le están faltando el respeto a usted y a todos los hondureños.