Es asunto cultural, fráteres

El niño ignora cómo beber del pezón de la madre y ella debe inducirlo para que en cuestión de segundos ejecute lo que nunca ha experimentado, cosa que es el sistema de conexiones estímulo-respuesta (reflejo condicional) teorizado por el fisiólogo ruso Pavlov.

Pues de la misma forma y como pregona Rousseau, “el hombre es ser naturalmente bueno, amante de la justicia y del orden; los vicios que se imputan al corazón humano le son enseñados por otros. O sea que es la sociedad quien lo corrompe”, si bien hay quienes piensan al revés (Hobbes). Lo cual es de importancia para afirmar que los índices de violencia en la sociedad nacional se incrementaron exponencialmente desde la década de 1970, cuando ciertos medios sociales, particularmente la televisión, comenzaron a exhibirla abiertamente, observación esta empírica pues no hay estudios al respecto en Honduras.

Los científicos coinciden en que la televisión no genera violencia pero que la acentúa en quien tiene inclinación a ella, sea porque el hogar, la escuela o la sociedad se la aplicó groseramente. Y de allí que sea inevitable buscar la relación entre el evento cultural de la vista de un acto violento con la ejecución de violencia por la persona que la ve, lo que empero no es regla absoluta. Puedo ver muertes y no querer matar.

Como también es pertinente concluir que si a un pueblo se le educa a ser violento, igual en una década se le puede “desviolentar” con procedimientos culturales idénticos: hogar, escuela, radio, prensa, televisión y hoy internet.

Quiero decir que si de pronto se lanza una vigorosa y permanente campaña masiva científica con miles de mensajes que aboguen por la concordia, solución pacífica de conflictos, consecuencias carcelarias por cometer actos brutales, muestra de modelos exitosos de convivencia y la incitación a la armonía entre humanos, el impacto pudiera ser significativo. Y mejor si a ello se agrega otras inteligentes medidas terapéuticas, como cerrar la venta oficial de armas, que introduce al mercado por mes dos mil más. Y aún más atrevido: ¿por qué no prohibir absolutamente, excepto para autoridades y casos especiales, poseer y portar armas? ¿O a lo menos limitar su posesión a la vivienda, siendo duramente multado llevarlas a la calle?

La terrible secuencia de homicidios, asesinato y masacres hoy vivida no se soluciona rezando, pues si existen actores cuyo fracaso es brutalmente rotundo son las iglesias y credos. Ya que, ¿cuánto sirvió estar por mil años orando por la humanidad si a esta la pervierten los medios, incluyendo droga y pornografía?

¿Medidas drásticas pide el soberano? Bien, ejecútense estas más la prohibición total en pulperías de nintendos violentos, películas violentas, formas de internet que exaltan derrames de sangre, programas televisivos hemorrágicos, sexualidad desenfrenada, irrespetos éticos, conductas de machismo y acoso...

Las propuestas entran a la nada social si no hay esfuerzo político. Si Hondutel teme tocar a los usuarios de las frecuencias estatales de comunicación, como cobardemente estila, aquí no cambia nada. Si torpes políticos ignoran que la sustancia del problema es mental y cultural, un día acabaremos con nosotros mismos sin piedad alguna.